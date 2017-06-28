«Интер» заплатит 60 млн евро за двух молодых форвардов «Дженоа»

Миланский «Интер» хочет подписать двух молодых нападающих «Дженоа» - 16-летнего Пьетро Пеллегри и 15-летнего Эдди Сальседо Мору. За обоих футболистов миланский клуб готов выложить 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» договорился с «Пескарой» о трансфере 18-летнего хавбека Мамаду Кулибали.