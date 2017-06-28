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«Интер» заплатит 60 млн евро за двух молодых форвардов «Дженоа»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Дженоа, Пескара, Пеллегри Пьетро
Сегодня, 21:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Миланский «Интер» хочет подписать двух молодых нападающих «Дженоа» - 16-летнего Пьетро Пеллегри и 15-летнего Эдди Сальседо Мору. За обоих футболистов миланский клуб готов выложить 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Интер» договорился с «Пескарой» о трансфере 18-летнего хавбека Мамаду Кулибали.
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