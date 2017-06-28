Рейтинг@Mail.ru

«Интер» заплатит 60 млн евро за двух молодых форвардов «Дженоа»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Дженоа, Пескара, Пеллегри Пьетро
Сегодня, 21:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Миланский «Интер» хочет подписать двух молодых нападающих «Дженоа» - 16-летнего Пьетро Пеллегри и 15-летнего Эдди Сальседо Мору. За обоих футболистов миланский клуб готов выложить 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» договорился с «Пескарой» о трансфере 18-летнего хавбека Мамаду Кулибали.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:27, редактировал Сегодня 22:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:44
ответ пользователю Беренгар (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:57 Слухи «Милан» продаст Лападулу в «Дженоа» 2
20:47 Слухи «Милан» близок к подписанию Чалханоглу за 20 млн евро 5
19:40 «Арсенал» предлагает за Лемара более 30 млн евро 2
19:33 Слухи «Милан» заплатит за Борини 6 миллионов евро 2
18:44 Сауль не покинет «Атлетико» этим летом 3
17:39 Слухи «Сампдория» близка к подписанию хавбека сборной Словении Иличича 0
17:08 Марсьяль прокомментировал слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед» 3
16:54 Слухи Турецкий гранд предпочтет усилиться Селезневым, а не Торресом 8
16:14 Президент «Атлетико»: «Поговорим об Ибрагимовиче в январе» 3
16:09 Слухи «Саутгемптон» не собирается продавать Седрика Соареша и ван Дейка 2
все материалы по этой теме
Турниры