30
«Милан» близок к подписанию Чалханоглу за 20 млн евро
Сегодня, 20:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Итальянские СМИ сообщают, что «Милан» и «Байер» достигли договоренности в вопросе трансфера турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу. Ранее немецкий клуб желал выручить за 23-летнего футболиста 30 млн евро, однако сейчас согласился умерить свой аппетит.
«Россонери» предлагают за игрока 18 млн евро плюс бонусы, с которыми стоимость сделки составит порядка 20 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время стороны придут к общему знаменателю.
Другие материалы по теме:
20:57 Слухи «Милан» продаст Лападулу в «Дженоа» 0
15:02 Официально Переход Модесте из «Кёльна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался 6
60
Или войдите через