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«Милан» близок к подписанию Чалханоглу за 20 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Чалханоглу Хакан
Сегодня, 20:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Итальянские СМИ сообщают, что «Милан» и «Байер» достигли договоренности в вопросе трансфера турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу. Ранее немецкий клуб желал выручить за 23-летнего футболиста 30 млн евро, однако сейчас согласился умерить свой аппетит.

«Россонери» предлагают за игрока 18 млн евро плюс бонусы, с которыми стоимость сделки составит порядка 20 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время стороны придут к общему знаменателю.

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