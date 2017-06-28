«Милан» близок к подписанию Чалханоглу за 20 млн евро

Итальянские СМИ сообщают, что «Милан» и «Байер» достигли договоренности в вопросе трансфера турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу. Ранее немецкий клуб желал выручить за 23-летнего футболиста 30 млн евро, однако сейчас согласился умерить свой аппетит.

«Россонери» предлагают за игрока 18 млн евро плюс бонусы, с которыми стоимость сделки составит порядка 20 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время стороны придут к общему знаменателю.