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«Ливерпуль» потерял интерес к Окслейд-Чемберлену

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Арсенал, Окслейд-Чемберлен Алекс, Клопп Юрген
Вчера, 22:56 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перестал быть приоритетной целью для «Ливерпуля». Сообщается, что на данный момент главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает другие кандидатуры для усиления состава.

Напомним, что между «Арсеналом» и Окслейд-Чемберленом есть разногласия по новому контракту.

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