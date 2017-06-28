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«Ливерпуль» потерял интерес к Окслейд-Чемберлену
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Арсенал, Окслейд-Чемберлен Алекс, Клопп Юрген
Вчера, 22:56 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перестал быть приоритетной целью для «Ливерпуля». Сообщается, что на данный момент главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает другие кандидатуры для усиления состава.
Напомним, что между «Арсеналом» и Окслейд-Чемберленом есть разногласия по новому контракту.
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