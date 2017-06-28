«Ливерпуль» потерял интерес к Окслейд-Чемберлену

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перестал быть приоритетной целью для «Ливерпуля». Сообщается, что на данный момент главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает другие кандидатуры для усиления состава.

Напомним, что между «Арсеналом» и Окслейд-Чемберленом есть разногласия по новому контракту.