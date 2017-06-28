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«Милан» продаст Лападулу в «Дженоа»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Дженоа, Лападула Джанлука
Сегодня, 20:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

В ближайшее время к «Милану» присоединится форвард Фабио Борини. Итальянская пресса утверждает, что с покупкой нападающего «россонери» больше не будут нуждаться в Джанлуке Лападуле. Ожидается, что игрок близок к переходу в «Дженоа».

В последнем сезоне 27-летний футболист забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах Серии А.

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