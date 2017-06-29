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Нету: «Верю, что Манчини приведёт „Зенит“ к титулам»
Сегодня, 03:43 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал назначение Роберто Манчини главным тренером петербургского клуба:
«Я переписывался с игроками и с сотрудниками клуба, пускай и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы. У мистера есть много сильных сторон. Верю, что он приведёт нас к титулам.
Узнал о его назначении из социальных сетей, а потом посмотрел на официальном сайте клуба».
Ранее полузащитник «Зенита» Йоан Молло выразил мнение, что «Зенит» способен выиграть с Манчини домашний чемпионат и Лигу Европы.
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Зенит» отказался покупать Маноласа
По информации gianlucadimarzio, петербургский клуб не устроило требование игрока получать зарплату в евро, а не в рублях.
Костас Манолас сегодня в 7:00 должен был пройти медобследование в Вилле Стюарт — известной клинике в Риме, однако, не приехал на него именно по причине выплаты зарплаты в рублях. В 14:00 в аэропорте Фьюмичино он и его агент встретились с представителями «Зенита» и попытались уладить недопонимание.
Однако, требования игрока не устроили «Зенит». А Манолас отказался принимать деньги в рублях. По информации gianlucadimarzio, клуб временно «заморозил» сделку.
Реальность: это судейский заговор, все против нас!