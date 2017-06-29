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Нету: «Верю, что Манчини приведёт „Зенит“ к титулам»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Нету, Манчини Роберто
Сегодня, 03:43 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал назначение Роберто Манчини главным тренером петербургского клуба:

«Я переписывался с игроками и с сотрудниками клуба, пускай и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы. У мистера есть много сильных сторон. Верю, что он приведёт нас к титулам.

Узнал о его назначении из социальных сетей, а потом посмотрел на официальном сайте клуба».

Ранее полузащитник «Зенита» Йоан Молло выразил мнение, что «Зенит» способен выиграть с Манчини домашний чемпионат и Лигу Европы.

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