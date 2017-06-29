Нету: «Верю, что Манчини приведёт „Зенит“ к титулам»

Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал назначение Роберто Манчини главным тренером петербургского клуба:

«Я переписывался с игроками и с сотрудниками клуба, пускай и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы. У мистера есть много сильных сторон. Верю, что он приведёт нас к титулам.

Узнал о его назначении из социальных сетей, а потом посмотрел на официальном сайте клуба».

Ранее полузащитник «Зенита» Йоан Молло выразил мнение, что «Зенит» способен выиграть с Манчини домашний чемпионат и Лигу Европы.