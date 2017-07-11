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Панченко: «15 голов в Премьер-лиге будет хорошим результатом для меня»
Сегодня, 21:13 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что в предстоящем сезоне он ставит перед собой задачу прогрессировать в каждой игре.
«Моя задача – прогрессировать с каждой игрой. 15 мячей будет для меня хорошим результатом», - сказал Панченко.
Напомним, что в прошлом сезоне форвард провел 34 матча в ФНЛ и забил 24 гола. По версии болельщиков московского «Динамо», Панченко был признан лучшим игроком команды в минувшем сезоне.
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