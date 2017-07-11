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Панченко: «15 голов в Премьер-лиге будет хорошим результатом для меня»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Динамо М, Панченко Кирилл
Сегодня, 21:13 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что в предстоящем сезоне он ставит перед собой задачу прогрессировать в каждой игре.

«Моя задача – прогрессировать с каждой игрой. 15 мячей будет для меня хорошим результатом», - сказал Панченко.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард провел 34 матча в ФНЛ и забил 24 гола. По версии болельщиков московского «Динамо», Панченко был признан лучшим игроком команды в минувшем сезоне.

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