«Ахмат» — «Балтика». Прогноз на матч кубка России (10.08.2023)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Балтики» будет стоить 3.15, ничью можно поставить по 3.7. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.58.
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10 августа 2023, 20:00
четверг
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.15 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Ахмат» сделал правильные выводы после целой серии неудач в начале сезона и в прошлом туре РПЛ одолел на выезде «Сочи» (1:2). Клубу из Грозного необходимо с нуля начинать и в кубке России, где в первом туре он уступил чемпиону страны. Теперь же соперник значительно ниже классом и болельщики ждут от хозяев первой победы в турнире. Чуть ранее «Ахмат» на своем поле проиграл в результативном поединке ЦСКА (2:3).
«Балтика» после хорошей игры в кубке России, смогла добиться победы и в чемпионате. Можно сказать, что на данный момент коллектив не выглядит безнадежно и готов доказывать свою силу в самых престижных турнирах страны. В выездной встрече с «Ахматом» гостям из Калининграда будет очень непросто, но шансы определенно будут появляться у ворот «Ахмата». В прошлом туре РПЛ «Балтика» оказалась сильнее «Факела» (2:1), а ранее с тем же счетом уступила «Спартаку» (1:2).
Информация для ставок
- Четыре последних домашних матча «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- «Балтика» выиграла и проиграла по пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Ахмат» выиграл три из четырех последних матчей с «Балтикой»
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка и вернуться в борьбу за выход из группы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.