«Ахмат» — «Балтика». Прогноз на матч кубка России (10.08.2023)

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вчера, 21:59

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Балтики» будет стоить 3.15, ничью можно поставить по 3.7. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.58.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.15 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ахмат» сделал правильные выводы после целой серии неудач в начале сезона и в прошлом туре РПЛ одолел на выезде «Сочи» (1:2). Клубу из Грозного необходимо с нуля начинать и в кубке России, где в первом туре он уступил чемпиону страны. Теперь же соперник значительно ниже классом и болельщики ждут от хозяев первой победы в турнире. Чуть ранее «Ахмат» на своем поле проиграл в результативном поединке ЦСКА (2:3).

«Балтика» после хорошей игры в кубке России, смогла добиться победы и в чемпионате. Можно сказать, что на данный момент коллектив не выглядит безнадежно и готов доказывать свою силу в самых престижных турнирах страны. В выездной встрече с «Ахматом» гостям из Калининграда будет очень непросто, но шансы определенно будут появляться у ворот «Ахмата». В прошлом туре РПЛ «Балтика» оказалась сильнее «Факела» (2:1), а ранее с тем же счетом уступила «Спартаку» (1:2).

Информация для ставок

Четыре последних домашних матча «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

«Балтика» выиграла и проиграла по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Ахмат» выиграл три из четырех последних матчей с «Балтикой»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка и вернуться в борьбу за выход из группы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.