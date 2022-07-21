«Ахмат» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (24.07.2022)

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21 июля 2022, 16:58

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Факела» будет стоить 4.8, ничью можно поставить по 3.95. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.85.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.9 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Ахмат» провел хороший домашний поединок с серьезным соперником и добился ничейного результата, что весьма неплохо для клуба из Грозного. Команда сыграет следующую встречу также на своем стадионе против новичка РПЛ , поэтому эксперты и болельщики ждут от хозяев победы, которая позволит набрать важные три балла. В первом туре «Ахмат» разошелся миром со «Спартаком» (1:1), а в товарищеской игре разгромили «Зенит» из Пензы (9:0).

«Факел» уже с первого тура смог набрать первое очко и теперь коллектив намерен забрать баллы и у «Ахмата». Команда имеет подбор опытных исполнителей, которые хотят доказать, что способны на уровне выступать в главном дивизионе России. Даже ничья станет для воронежских футболистов удовлетворительным результатом. В прошлой игре «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром», а ранее в товарищеском матче обыграл «Торпедо» (2:1).

Информация для ставок

«Факел» забивал в восьми из десяти последних встречах на выезде

«Ахмат» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз