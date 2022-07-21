«Ахмат» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (24.07.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Факела» будет стоить 4.8, ничью можно поставить по 3.95. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.85.
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завтра, 20:00
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.9 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Ахмат» провел хороший домашний поединок с серьезным соперником и добился ничейного результата, что весьма неплохо для клуба из Грозного. Команда сыграет следующую встречу также на своем стадионе против новичка РПЛ, поэтому эксперты и болельщики ждут от хозяев победы, которая позволит набрать важные три балла. В первом туре «Ахмат» разошелся миром со «Спартаком» (1:1), а в товарищеской игре разгромили «Зенит» из Пензы (9:0).
«Факел» уже с первого тура смог набрать первое очко и теперь коллектив намерен забрать баллы и у «Ахмата». Команда имеет подбор опытных исполнителей, которые хотят доказать, что способны на уровне выступать в главном дивизионе России. Даже ничья станет для воронежских футболистов удовлетворительным результатом. В прошлой игре «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром», а ранее в товарищеском матче обыграл «Торпедо» (2:1).
Информация для ставок
- «Факел» забивал в восьми из десяти последних встречах на выезде
- «Ахмат» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у новичка РПЛ, чтобы прибавить уверенности в своих силах перед более серьезными соперниками. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88.