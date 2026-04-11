Не только «Тоттенхэм» может вылететь. Топ-клубы, которые близки к катастрофе в своих лигах

вчера, 15:04

Здесь собрались действительно мощные команды.

Болельщики «Тоттенхэма» по-прежнему с опаской смотрят в будущее, боясь немыслимого вылета из АПЛ , но это не единственный клуб, которому грозит редкий случай понижения в классе.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» финишировал всего на одну позицию выше зоны вылета, но отрыв от трех последних команд (7 очков от «Лестера», который финишировал на восемнадцатой строчке) означал, что «шпорам» все же тогда не грозила реальная опасность. Однако в этом году ситуация иная: Роберто Де Дзерби предстоит непростая задача — спасти команду от позора. Представьте лица фанатов «Арсенала», если «канониры» станут чемпионами, а «Тоттенхэм» вылетит в Чемпионшип.

Но «шпоры» — не единственный топ-клуб, столкнувшийся с подобной ситуацией в этом сезоне.

«Севилья»

Как и «Тоттенхэм», «Севилья» погрязла в кризисе уже давно. После трех четвертых мест в период с 2019/20 по 2021/22 сезонов последовала стабильная нестабильность. В сезоне 2022/23 они заняли 12-е место (выиграв Лигу Европы при этом), в сезоне 2023/24 — 14-е, а в сезоне 2024/25 — 17-е, всего на одно очко выше зоны вылета.

В данный момент они снова балансируют на грани вылета. Вся эта ситуация привела к увольнению главного тренера Матиаса Алмейды в марте, и его место занял Луис Гарсия (не бывший игрок «Ливерпуля», а 53-летний специалист, который до недавнего времени возглавлял «Алавес»). Осенью этого тренера слухи связывали с грандом РПЛ , кстати.

«Севилья» выиграла лишь один из последних девяти матчей, а их следующий соперник — «Атлетико» (сыграют сегодня в 22:00 по мск), так что могут проиграть еще раз. Матч против «Реала» в предпоследнем туре также будет крайне сложным. «Овьедо», наверное, уже спастись не сможет, а вот у «Эльче» и «Леванте» есть шансы обогнать «Севилью».

Сезон 2000/01 был последним на данный момент, когда «Севилья» не выступала в высшем испанском дивизионе. С тех пор команда семь раз финишировала в первой четверке, но этот чемпионат может стать фатальным.

«Фиорентина»

Несмотря на шестое место в Серии А в прошлом сезоне, «Фиорентине» потребовалось 16 матчей, чтобы одержать свою первую победу в чемпионате сезона нынешнего. Главный тренер Стефано Пиоли поплатился за это.

Ни одна команда Серии А еще не сохраняла прописку в турнире, не сумев выиграть ни одного из первых 14 матчей сезона, но бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал «Фиорентине» шанс стать первой при таких обстоятельствах.

Команда, выступающая в высшем дивизионе с 2004 года, выбралась из зоны вылета благодаря победе над «Болоньей» в январе. Потом на короткое время они снова оказались в зоне вылета, но с февраля идут выше. Отрыв от «Лечче» сейчас составляет 5 очков, но там плотная борьба. До конца сезона осталось семь туров.

Две последние команды Серии А «Верона» и «Пиза» уже думают о Серии Б, а значит, осталось «вакантным» лишь одно место, которое дает путевку на вылет из лиги. «Лечче», «Кремонезе» и «Кальяри» сейчас находятся ниже «Фиорентины», но в апреле из них «фиалкам» играть с «Лечче», так что.... В оставшейся части сезона по календарю, например, матчи против «Ромы», «Ювентуса» и «Аталанты». Будет сложно.

«Ницца»

Только две команды автоматически выбывают из Лиги 1, и «Ницца», похоже, достаточно далеко от этой опасной зоны. Однако команда, занявшая третье место с конца, участвует в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе – и это «капкан», в который вполне могут попасть «орлята».

До конца сезона осталось шесть туров, они опережают «Осер» на четыре очка – с ним предстоит встретиться в предпоследнем матче сезона. А перед этим команде предстоит сыграть с тремя командами из топ-4 турнирной таблицы («Ланс», «Марсель» и «Лилль»). «Ницца» выступает в Лиге 1 с 2002 года, но в ближайшие недели им придётся попотеть, чтобы остаться.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» непрерывно выступает в Бундеслиге с 1997 года, но ему предстоит нелегкая борьба за сохранение прописки. Между прочим, людям, которые родились в 97-м уже почти 30 лет. Да, на этом моменте вы почувствуете себя стариками. Многие болельщики «волков» никогда не видели команду во Второй Бундеслиге

В начале марта, проиграв «Штутгарту» со счетом 0:4, они оказались в нижней части турнирной таблицы. Неделю спустя команда во второй раз в этом сезоне сменила тренера. До конца сезона осталось шесть туров, «Вольфсбург» отстает на четыре очка от зоны стыковых матчей за право остаться в Бундеслиге (на 6 очков от 15-го места, которое автоматически спасло бы команду от вылета).

В этом сезоне у них худшая защита в Бундеслиге, пропустили 63 гола. Столько же пропустил и «Хайденхайм», у которого всего 16 очков и последнее место. Примечательно, что последнюю победу «волки» на данный момент одержали в январе в матче против «Санкт-Паули».

«Легия» Варшава

Варшавская «Легия» — самый успешный польский клуб и единственный, который никогда не вылетал из высшего дивизиона со времен Второй мировой войны. Но за семь туров до конца сезона они оказались в потенциально опасном положении.

Несмотря на то, что «Легия» начала сезон с участия в квалификации Лиги Европы, на внутренней арене команда одерживает победы крайне редко. В настоящее время она находится за пределами зоны вылета лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Однако, турнирная таблица невероятно плотная. «Легия» находится на восемь очков выше последнего места и на таком же расстоянии от пятого места в обратном направлении. Всё еще может сложиться удачно.