«Ахмат» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (10.09.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Пари НН» будет стоить 4.9, ничью можно поставить по 3.95. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.85.
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завтра, 19:45
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.9 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Ахмат» показывает неоднозначные результаты и в последних пяти турах смог набрать семь очков, что позволяет команде занимать восьмое место с 11 баллами. Чтобы улучшить результаты и подняться выше по турнирной таблице, коллективу стоит более стабильно набирать баллы, и хорошая возможность сделать это, будет в предстоящей игре с «Пари НН». В прошлом туре «Ахмат» обыграл на выезде «Локомотив» (2:1), а в кубке страны одолел «Оренбург» (3:1).
«Пари НН» заметно улучшил свои результаты в последних матчах и порадовал болельщиков. Сейчас коллектив из Нижнего Новгорода имеет в своем активе девять очков и занимает 11 место. В предстоящей игре гостям будет очень сложно побороться за победу, но зацепиться за очки при должной игровой дисциплине шансы определенно будут. Два последних матча «Пари НН» завершились победами над «Факелом» (3:1), а ранее обыграли «Локомотив» в кубке страны (2:0).
Информация для ставок
- «Пари НН» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- «Ахмат» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде
- «Ахмат» выиграл оба матча с «Пари НН» за последнее время
Прогноз
«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у соперника из Нижнего Новгорода и немного подняться по турнирной таблице РПЛ. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68.