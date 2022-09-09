«Ахмат» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (10.09.2022)

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сегодня, 11:12

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Пари НН» будет стоить 4.9, ничью можно поставить по 3.95. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.85.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.9 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Ахмат» показывает неоднозначные результаты и в последних пяти турах смог набрать семь очков, что позволяет команде занимать восьмое место с 11 баллами. Чтобы улучшить результаты и подняться выше по турнирной таблице, коллективу стоит более стабильно набирать баллы, и хорошая возможность сделать это, будет в предстоящей игре с «Пари НН». В прошлом туре «Ахмат» обыграл на выезде «Локомотив» (2:1), а в кубке страны одолел «Оренбург» (3:1).

«Пари НН» заметно улучшил свои результаты в последних матчах и порадовал болельщиков. Сейчас коллектив из Нижнего Новгорода имеет в своем активе девять очков и занимает 11 место. В предстоящей игре гостям будет очень сложно побороться за победу, но зацепиться за очки при должной игровой дисциплине шансы определенно будут. Два последних матча «Пари НН» завершились победами над «Факелом» (3:1), а ранее обыграли «Локомотив» в кубке страны (2:0).

Информация для ставок

«Пари НН» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Ахмат» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде

«Ахмат» выиграл оба матча с «Пари НН» за последнее время

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