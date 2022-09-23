«Ахмат» — «Ростов». Прогноз на матч кубка России (29.09.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 3.4, ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.
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29 сентября 2022, 15:00
четверг
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.75 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Ахмат» показал средние результаты в своей группе кубка России и после двух туров заработал три балла, отставая от лидера на три пункта. Тем не менее, у коллектива есть отличный шанс на своем стадионе добыть еще одну победу и улучшить турнирное положение. Два последних матча «Ахмата» завершились победой над «Уралом» в чемпионате (2:1) и поражением в кубке от московского «Динамо» (1:2).
«Ростов» хорошо показывает себя в чемпионате и идет на втором месте с 22 очками в турнирной таблице. Что касается кубка страны, здесь у команды из юга России шесть набранных баллов и хорошие шансы выйти из группы.. В прошлой игре РПЛ «Ростов» обыграл «Крылья Советов» (2:1), а в кубке России одолел «Оренбург» (3:1).
Информация для ставок
- «Ростов» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- «Ахмат» выиграл три из последних матча с «Ростовом»
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у конкурента за выход из группы и больше мотивирован на результат в кубке России, ведь «Ростов» показывает пока максимальный результат. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.