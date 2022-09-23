«Ахмат» — «Ростов». Прогноз на матч кубка России (29.09.2022)

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вчера, 14:09

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 3.4, ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.75 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Ахмат» показал средние результаты в своей группе кубка России и после двух туров заработал три балла, отставая от лидера на три пункта. Тем не менее, у коллектива есть отличный шанс на своем стадионе добыть еще одну победу и улучшить турнирное положение. Два последних матча «Ахмата» завершились победой над «Уралом» в чемпионате (2:1) и поражением в кубке от московского «Динамо» (1:2).

«Ростов» хорошо показывает себя в чемпионате и идет на втором месте с 22 очками в турнирной таблице. Что касается кубка страны, здесь у команды из юга России шесть набранных баллов и хорошие шансы выйти из группы.. В прошлой игре РПЛ «Ростов» обыграл «Крылья Советов» (2:1), а в кубке России одолел «Оренбург» (3:1).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

«Ахмат» выиграл три из последних матча с «Ростовом»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у конкурента за выход из группы и больше мотивирован на результат в кубке России, ведь «Ростов» показывает пока максимальный результат. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.