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«Аль-Раян» — «Умм-Салаль». Прогноз на матч Лиги Катара (04.01.2022)

02 января 2022, 16:58

4 января 2022 года состоится поединок — «Аль-Раян — Умм-Салаль» в рамках 12-го тура Лиги Звезд Катара. Матч пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин хамада в Дохе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Катаре.

Катар. Старс-Лига 2021/2022
Аль-Райян
Умм-Салаль
2 : 3
завершен
04 января 2022, 18:20
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.674.254.41
Мелбет 2.49 3.44 2.60
1XBET 2.50 3.42 2.59

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Аль-Раян». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа «Умм-Салаля» в 4.60.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Раян» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. У команды три победы, три ничьих и пять поражений. Коллектив забил 15 мячей и пропустил 20 голов. В последних играх «Аль-Раян» выиграл у «Шамаля» 1:2, а также дважды уступил — «Катару» 1:0 и «Аль-Гарафа» 0:2 соответственно.
«Умм-Салаль» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. Коллектив выиграл три поединка, шесть раз играл вничью и проиграл в двух встречах. Всего у «Умм-Салаля» 16 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних матчах «Умм-Салаль» выиграл у «Аль-Араби» 0:2, а также победил «Аль-Духаиль» 2:1 и «Аль-Вакру» 1:4. Команда играет в очень интересный и комбинационный футбол.

Информация для ставок

«Умм-Салаль» не проигрывает в трех поединках кряду
«Аль-Раян» проиграл два матча из последних пяти
У «Умм-Салаль» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мчяей больше трех по коэффициенту 2.40. Оба клуба очень хороши в атакующей линии, они много забивают в нынешнем сезоне, поэтому стоит рассчитывать на обилие забитых мячей. Фаворитами являются хозяева поля.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.43 1.92 1.88 1.50 2.57
Мелбет 2.30 1.67
1XBET 2.25 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 января в 20:52
Победа команды "Аль-Раян" в этом матче. Удачи
jau9z3he34xz
jau9z3he34xz
02 января в 19:53
Футбольный клуб «Аль-Раян» выиграет матч.
mb2qq487fpue
mb2qq487fpue
02 января в 18:53
Футбольный клуб «Аль-Раян» одержит победу.
shlomo
shlomo
02 января в 17:20
Хозяева не проиграют
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