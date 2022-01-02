«Аль-Раян» — «Умм-Салаль». Прогноз на матч Лиги Катара (04.01.2022)

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02 января 2022, 16:58

4 января 2022 года состоится поединок — «Аль-Раян — Умм-Салаль» в рамках 12-го тура Лиги Звезд Катара. Матч пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин хамада в Дохе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Катаре.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Аль-Раян». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа «Умм-Салаля» в 4.60.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Раян» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. У команды три победы, три ничьих и пять поражений. Коллектив забил 15 мячей и пропустил 20 голов. В последних играх «Аль-Раян» выиграл у «Шамаля» 1:2, а также дважды уступил — «Катару» 1:0 и «Аль-Гарафа» 0:2 соответственно.

«Умм-Салаль» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. Коллектив выиграл три поединка, шесть раз играл вничью и проиграл в двух встречах. Всего у «Умм-Салаля» 16 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних матчах «Умм-Салаль» выиграл у «Аль-Араби» 0:2, а также победил «Аль-Духаиль» 2:1 и «Аль-Вакру» 1:4. Команда играет в очень интересный и комбинационный футбол.

Информация для ставок

«Умм-Салаль» не проигрывает в трех поединках кряду

«Аль-Раян» проиграл два матча из последних пяти

У «Умм-Салаль» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мчяей больше трех по коэффициенту 2.40. Оба клуба очень хороши в атакующей линии, они много забивают в нынешнем сезоне, поэтому стоит рассчитывать на обилие забитых мячей. Фаворитами являются хозяева поля.