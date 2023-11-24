«Алавес» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.11.2023)

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вчера, 18:00

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Гранады», зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Алавес» старается держаться подальше от зоны вылета и перед стартом очередного тура имеет в своем активе 12 баллов, что позволяет ему занимать 15 место. В домашней встрече с аутсайдером хозяева имеют хорошую возможность добиться победы и улучшить свое турнирное положение. Два последних матча «Алавеса» завершились минимальным поражением от «Алавеса» (1:2) и победой с «Альмерией» (1:0).

«Гранада» не радует болельщиков результатами и смогла набрать только семь пунктов, что определяет ее на предпоследнее место. Тренерскому штабу уже сейчас стоит вносить изменения, чтобы ситуация не стала критической. В игре с «Алавесом» гостям важно, как минимум не проиграть, чтобы обрести уверенность в своих силах. В прошлом туре «Гранада» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1), а ранее минимально уступила «Валенсии» (0:1).

Информация для ставок

«Алавес» одержал победы лишь в двух поединках из десяти последних

«Гранада» не может победить уже 11 матчей подряд

«Алавес» проиграл три из пяти последних матча «Гранаде»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В последних личных встречах команды не уходят с поля без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.