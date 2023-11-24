«Алавес» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.11.2023)

Ставки букмекеров
Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Гранады», зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.
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3 : 1
завершен
вчера, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Алавес» старается держаться подальше от зоны вылета и перед стартом очередного тура имеет в своем активе 12 баллов, что позволяет ему занимать 15 место. В домашней встрече с аутсайдером хозяева имеют хорошую возможность добиться победы и улучшить свое турнирное положение. Два последних матча «Алавеса» завершились минимальным поражением от «Алавеса» (1:2) и победой с «Альмерией» (1:0).
«Гранада» не радует болельщиков результатами и смогла набрать только семь пунктов, что определяет ее на предпоследнее место. Тренерскому штабу уже сейчас стоит вносить изменения, чтобы ситуация не стала критической. В игре с «Алавесом» гостям важно, как минимум не проиграть, чтобы обрести уверенность в своих силах. В прошлом туре «Гранада» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1), а ранее минимально уступила «Валенсии» (0:1).
Информация для ставок
- «Алавес» одержал победы лишь в двух поединках из десяти последних
- «Гранада» не может победить уже 11 матчей подряд
- «Алавес» проиграл три из пяти последних матча «Гранаде»
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
В последних личных встречах команды не уходят с поля без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.