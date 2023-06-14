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Албания – Молдова. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (17.06.2023)

вчера, 19:29
Албания

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы Андорры зайдет коэффициент 8.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Отбор ЧЕ-2024
Албания
Молдавия
Проигрыш
- : -
17 июня 2023, 21:45
суббота
НичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.404.698.98

Также в линии букмекеры предлагают 2 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Албания проиграла только одну игру своему конкуренту за выход из группы, но у коллектива будет еще достаточно шансов побороться за выход из группы. В домашнем матче с потенциальным аутсайдером группы от хозяев будут ждать исключительно победы, которая поможет набрать первы очки в этом отборе. В прошлом матче квалификации Албания уступила на выезде Польше (0:1).

Сборная Молдовы умудрилась набрать два очка в стартовых турах отбора на Евро 2024, однако это вряд ли поможет этому скромному коллективу побороться за место на крупном турнире. На данный момент молдавская команда занимает третье место и любой результат кроме поражения в Албании будет отличным результатом. Два последних матча Молдовы завершились ничьими с Чехией (1:1) и Фарерскими островами (0:0).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей Албании завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Молдова выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Албания выиграла четыре из пяти последних матчей с Молдовой
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Большим фаворитом этого матча является Албания, которой необходимо побеждать и возвращаться в борьбу за места на Евро 2024. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.54 1.83 2.05 1.44 2.91
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