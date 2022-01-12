ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Алмере Сити» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона  Нидерландов (14.01.2022)

12 января 2022, 16:54

14 января 2022 года состоится поединок «Алмере Сити — Рода». Матч пройдет в рамках 22-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок, который пройдет на арене «Янмар» в Алмере.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.153.982.12
Мелбет 3.34 3.70 2.10
1XBET 3.34 3.70 2.10

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Роду». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа хозяев поля в 3.05. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Алмере Сити» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 48 мячей. В последних встречах «Алмере Сити» не радует поклонников хорошей игрой, в основном команда проигрывает и играет вничью. У «Алмере» поражения от «Йонг ПСВ» 5:1 и «Волендам» 2:3, а также ничейный исход с «Бредой» 1:1.

«Рода» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 пункта. У команды девять побед, семь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Рода» выглядит очень даже неплохо, у команды получается набирать баллы. «Рода» выиграла у «Маастрихта» 1:0, а также сыграла вничью с «Эйндховеном» 1:1 и победила «Ден Босх» 3:2.

Информация для ставок

«Рода» проиграла всего один матч из последних пяти
«Алмере Сити» не побеждает три поединка кряду
У «Роды» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и победит «Рода» по коэффициенту 3.50. Букмекеры Фонбет считают, что «Рода» находится в хорошей форме и способна обыграть своего оппонента, даже если пропустит от него.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.65 1.79 2.03
Мелбет 2.35 1.66
1XBET 2.35 1.66
Все комментарии
ntpzg7tpmrtp
ntpzg7tpmrtp
12 января в 17:03
Футбольный клуб Рода (Керкраде) одержит победу.
ny6e98bkkd7w
ny6e98bkkd7w
12 января в 16:59
Футбольный клуб Рода (Керкраде) выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100