«Алмере Сити» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона  Нидерландов (14.01.2022)

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12 января 2022, 16:54

14 января 2022 года состоится поединок «Алмере Сити — Рода». Матч пройдет в рамках 22-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок, который пройдет на арене «Янмар» в Алмере.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Роду». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа хозяев поля в 3.05. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Алмере Сити» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 48 мячей. В последних встречах «Алмере Сити» не радует поклонников хорошей игрой, в основном команда проигрывает и играет вничью. У «Алмере» поражения от «Йонг ПСВ » 5:1 и «Волендам» 2:3, а также ничейный исход с «Бредой» 1:1.

«Рода» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 пункта. У команды девять побед, семь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Рода» выглядит очень даже неплохо, у команды получается набирать баллы. «Рода» выиграла у «Маастрихта» 1:0, а также сыграла вничью с «Эйндховеном» 1:1 и победила «Ден Босх» 3:2.

Информация для ставок

«Рода» проиграла всего один матч из последних пяти

«Алмере Сити» не побеждает три поединка кряду

У «Роды» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и победит «Рода» по коэффициенту 3.50. Букмекеры Фонбет считают, что «Рода» находится в хорошей форме и способна обыграть своего оппонента, даже если пропустит от него.