Андорра — Гибралтар. Прогноз на товарищеский матч сборных (07.06.2021)

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сегодня, 13:49

В товарищеской встрече двух национальных сборных нас ждет игра Андорры и Гибралтара.

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не выделяют, отдают лишь небольшое предпочтение хозяевам поля. Взять победу Андорры можно по коэффициенту 2.13, в случае победы Гибралтара зайдет коэффициент 3.53. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.0.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.67. Низовой исход матча можно взять за 1.47. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.27.

Форма команд

Андорра очень долго уже не знает вкус побед, но в этом матче есть отличная возможность прервать эту неприятную серию. В первом товарищеском поединке сборная проиграла Ирландии (1:4), а в весенних матчах проиграла Польше (0:3) и Венгрии (1:4). Коллектив демонстрирует не самый качественный футбол, но заряжен на борьбу, а в этом матче попытается добыть победу.

Гибралтар в последнее время пропускает очень много голов, команда давно не выигрывала и находится не в самом лучшем расположении духа. Несколько дней назад команда разгромно проиграла Словении (0:6), а весной не имела шансов с Нидерландами (0:7) и с Черногорией (1:4). Нынешний соперник вполне по зубам карликовой сборной, футболисты приложат максимум усилий для достижения победы.

Информация для ставок

• Проигрышная серия Андорры составляет восемь матчей

• Гибралтар не может выиграть семь матчей подряд

• Это первая очная встреча в истории двух сборных

• Андорра пропускает дома в семи из восьми матчей подряд

Прогноз

Две абсолютно равные команды, среди которых трудно выделить победителя. Скорее всего, игра будет проходить в спокойном русле без преимущества одного из коллективов. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.0.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.41 на победу Украины в товарищеском матче с Кипром.