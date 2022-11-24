Англия – США. Прогноз на матч чемпионата мира (25.11.2022)

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сегодня, 07:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают огромное предпочтение сборной Англии. На победу команды линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.57. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.15, а победа США принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.85

Форма команд

Сборная Англии удивила и порадовала своих болельщиков большим количеством мячей в ворота Ирана и крупной победой (6:2). Теперь коллективу главное не расслабляться, ведь впереди его ждут более серьезные соперники, а предстоящая игра с США будет интересна многим любителям футбол даже за пределами этих стран. В случае победы в поединке, англичане гарантируют себе место в плей-офф чемпионата мира.

Сборная США долго вела на протяжении поединка с Уэльсом, но в итоге завершила это поединок вничью (1:1). Тем не менее, команда даже может быть довольна результатом, ведь могла даже проиграть эту встречу и тогда положение было бы более сложным. В матче с Англией, американским футболистам очень желательно зацепиться за ничью, которая добавит шансов на выход из группы, а победа и вовсе станет небольшой сенсацией.

Информация для ставок

Англия выиграла только один из семи последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей сборной США завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей Англия выиграла три из пяти последних матчей у команды США

Три из пяти поединков между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сборная Англии поймала кураж в первом матче и вполне возможно он передастся и на второй поединок. Предлагаем поверить в команду и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57.