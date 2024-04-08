«Арсенал» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.04.2024)

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сегодня, 10:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Баварии» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Арсенал» подошел к самому важному отрезку сезона, где борется за золотые медали в чемпионате и за Лигу чемпионов. Команда вышла в лидеры АПЛ с 71 баллом, но только по дополнительным показателям превосходит «Ливерпуль». У «канониров» очень болезненные воспоминания о последнем плей-офф с «Баварией», где англичане уступили со счетом (2:10) по сумме двух матчей и сейчас у них будет отличная возможность взять реванш. Два последних поединка «Арсенала» завершились уверенными победами над «Брайтоном» (3:0) и «Лутон Таун» (2:0).

«Бавария» в последнем месяце выглядела очень неоднозначно, как добиваясь крупных побед, так и проигрывая в простых поединках. Команда еще остается на втором месте, но ее по очкам (60) уже догнал «Штутгарт», который серьезно нацелен на медали в чемпионате. В игре с «Арсеналом», немецкий клуб впервые за долгое время не является фаворитом, но имеет шансы наказать соперника, если тот допустит недооценку. В двух последних матчах чемпионата «Бавария» проиграла «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» Дортмунд (0:2).

Информация для ставок

«Арсенал» победил в восьми из десяти последних матчах во всех турнирах

«Бавария» проиграла пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Бавария» одержала три победы в пяти последних официальных поединках с «Арсеналом» при одном поражении

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» находится в отличной форме и обязан обыгрывать на своем поле нестабильного немецкого гранда, которого ждут серьезные изменения уже летом. Предлагаем сделать ставку на победу «канониров» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.