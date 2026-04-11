Батчи о матче с «Ахматом»: «Чувствовал, что были немного сдутые мячи»

сегодня, 12:58
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Вингер «Краснодара» Батчи прокомментировал слова главного тренера Мурада Мусаева о том, что представители «Ахмата» сдули мячи и не постригли газон в Грозном перед матчем 23-го тура чемпионата России.

Да, я чувствовал, находясь на поле, что были немного сдутые мячи. Но мы должны бороться не только против этого, но и против, допустим, судейства. Это вещи, которые находятся вне футбола. Наша задача — сделать всё как можно лучше в игре на поле, вне зависимости от условий. Игра против «Ахмата» была очень тяжёлой, мы знали, что она будет такой. Но команда хорошо сыграла, выиграла, сделала всё несмотря на созданные условия. Команда проявила свою силу, показала, что может, и будем продолжать в том же духе.

Доннарумма опроверг информацию о требованиях бонусов за выход на ЧМ-2026
09 апреля
«Диктатор» Мбаппе и обидчивый Ямаль вызвали гнев фанатов. У звёзд проблемы с поведением
08 апреляRoman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
Мбаппе отказался давать интервью после игры с «Баварией»
08 апреля
Бартон отрицает драку у гольф‑клуба
08 апреля
В Федерации футбола ДР Конго сообщили о вылете Бонгонды в Россию
07 апреля
Маттеус раскритиковал Винисиуса и «Реал» перед матчем с «Баварией»
07 апреля
3cmjvk4d3rzu
3cmjvk4d3rzu
сегодня в 13:37, ред.
Верю, что чечены так сделали. Приехал бы Зенит, засс*ли бы, а тут провинция, да ещё и конкурент столичным. Тут можно.

Паршивые людишки. Кто сталкивался, тот знает.
Пятачёк
Пятачёк
сегодня в 13:27
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 13:25
    Мячами с пониженным давлением любят играть бразильцы.
