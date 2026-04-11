Батчи о матче с «Ахматом»: «Чувствовал, что были немного сдутые мячи»

Вингер «Краснодара» прокомментировал слова главного тренера о том, что представители «Ахмата» сдули мячи и не постригли газон в Грозном перед матчем 23-го тура чемпионата России.

Да, я чувствовал, находясь на поле, что были немного сдутые мячи. Но мы должны бороться не только против этого, но и против, допустим, судейства. Это вещи, которые находятся вне футбола. Наша задача — сделать всё как можно лучше в игре на поле, вне зависимости от условий. Игра против «Ахмата» была очень тяжёлой, мы знали, что она будет такой. Но команда хорошо сыграла, выиграла, сделала всё несмотря на созданные условия. Команда проявила свою силу, показала, что может, и будем продолжать в том же духе.