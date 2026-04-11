Помазун сообщил о подсказках в серии пенальти в кубковом матче с «Зенитом»

сегодня, 11:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Спартака» Илья Помазун рассказал о подсказках в серии пенальти в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

Основное время игры завершилось вничью 0:0. В серии одиннадцатиметровых московская команда выиграла 7:6. У хозяев поля свои попытки не смогли реализовать Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

Голкипер «красно-белых» сообщил, что у него на бутылке была написана подсказка, как и у вратаря петербуржцев Евгения Латышонка. Помазун отметил, что ему повезло отразить удар Мостового, который поменял угол, а Кондаков в списках отсутствовал. На вопрос о том, как получилось отбить удар последнего, Илья ответил, что у него было предчувствие, поскольку Кондаков правша и наверняка будет бить в правый угол.

Гаджиев: «Для значительной группы населения Дагестана мат неприемлем»
08 апреля
«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Мирчи Луческу
07 апреля
Состоялась встреча Хуана Карседо с ветеранами «Спартака»
07 апреля Фото
«Зенит» и «Сьон» подпишут соглашение о партнёрстве академий
06 апреля
В «Динамо» рассчитывают на летнюю встречу с Овечкиным
05 апреля
СлухиАгент Павел Андреев может инициировать объединение «Сочи» и «Чайки»
04 апреля
Jeck Denielse
сегодня в 15:19
Ну всё...началось....книгу ещё напишите....кино снимите....
Событище же мирового масштаба....
Кто ваще смотрит турнир из которого вылететь тяжелей чем остаться....
Благо Семак покинул сиё заведение....
Bad Listener
сегодня в 13:34, ред.
У Максименко вот всегда такое предчувствие вот он всегда в правый и заваливается, не считая моментов когда ему в матче пробивается больше одного пенальти. Вообще хороший вопрос для вратарей Спартака, потому что основной вот вообще похоже не думает об этом, падает всегда на тот бок который удобно, может у него чего с сердцем вот он на левый и не прыгает? Стоит врачам обратить внимание.
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:19
Мостовой на спаде, потерял место в основе.Был не в лучшем морально-волевом состоянии.Очень много набегал за матч, много спринтов.Вопрос-зачем доверили бить пенальти?Он еле ноги передвигал уже.Мост всегда пробивал пенальти сильно в угол.Но такого безобразного расхлябанного удара не ожидал даже вратарь.
Кондаков очень неплох для его возраста, получает свое игровое время и проводит с толком и пользой.Конечно расстроился, что не забил в конце матча Максименко.Но пенальти пробил нормально.Тут Помазун прав-он прочитал удар и его заслуга, что мяч не в сетке.
esn6a5cr4zrv
сегодня в 11:50
Просто повезло по большому счету.
