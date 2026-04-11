Помазун сообщил о подсказках в серии пенальти в кубковом матче с «Зенитом»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун рассказал о подсказках в серии пенальти в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».
Основное время игры завершилось вничью 0:0. В серии одиннадцатиметровых московская команда выиграла 7:6. У хозяев поля свои попытки не смогли реализовать Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.
Голкипер «красно-белых» сообщил, что у него на бутылке была написана подсказка, как и у вратаря петербуржцев Евгения Латышонка. Помазун отметил, что ему повезло отразить удар Мостового, который поменял угол, а Кондаков в списках отсутствовал. На вопрос о том, как получилось отбить удар последнего, Илья ответил, что у него было предчувствие, поскольку Кондаков правша и наверняка будет бить в правый угол.
Событище же мирового масштаба....
Кто ваще смотрит турнир из которого вылететь тяжелей чем остаться....
Благо Семак покинул сиё заведение....
Событище же мирового масштаба....
Кто ваще смотрит турнир из которого вылететь тяжелей чем остаться....
Благо Семак покинул сиё заведение....
Кондаков очень неплох для его возраста, получает свое игровое время и проводит с толком и пользой.Конечно расстроился, что не забил в конце матча Максименко.Но пенальти пробил нормально.Тут Помазун прав-он прочитал удар и его заслуга, что мяч не в сетке.
Кондаков очень неплох для его возраста, получает свое игровое время и проводит с толком и пользой.Конечно расстроился, что не забил в конце матча Максименко.Но пенальти пробил нормально.Тут Помазун прав-он прочитал удар и его заслуга, что мяч не в сетке.