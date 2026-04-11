Помазун сообщил о подсказках в серии пенальти в кубковом матче с «Зенитом»

сегодня, 11:47

Вратарь «Спартака» рассказал о подсказках в серии пенальти в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

Основное время игры завершилось вничью 0:0. В серии одиннадцатиметровых московская команда выиграла 7:6. У хозяев поля свои попытки не смогли реализовать Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

Голкипер «красно-белых» сообщил, что у него на бутылке была написана подсказка, как и у вратаря петербуржцев Евгения Латышонка. Помазун отметил, что ему повезло отразить удар Мостового, который поменял угол, а Кондаков в списках отсутствовал. На вопрос о том, как получилось отбить удар последнего, Илья ответил, что у него было предчувствие, поскольку Кондаков правша и наверняка будет бить в правый угол.