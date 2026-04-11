Робертсон достиг устной договорённости с «Тоттенхэмом»

сегодня, 15:59

По информации источника, «Тоттенхэм» достиг устной договорённости о переходе защитника Эндрю Робертсона в июне этого года. Все условия согласованы.

Однако ключевым фактором станет сохранение лондонским клубом места в АПЛ.

Шотландец готов выбрать «шпор», если борьба за то, чтобы избежать вылета, завершится позитивным исходом. После вчерашней победы «Вест Хэма» над «Вулверхэмптоном» (4:0) команда опустилась в зону вылета и теперь занимает 18-е место с 30 очками, отставая от идущих семнадцатыми «молотобойцев» на два балла.

lobsterdam
сегодня в 16:44
Старайтесь, шпоры, а то не видать вам Энди!
Варвар7
сегодня в 16:19
Осталось всё "закрепить на бумаге"...)
Гость
