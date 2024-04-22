«Арсенал» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (23.04.2024)

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сегодня, 16:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.52. Победа «аристократов» оценивается за 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Арсенал» проиграл ответный матч «Баварии» в Лиге чемпионов (0:1) и покинул турнир, но уже сосредоточился на АПЛ , где команда ведет гонку за чемпионство сразу с двумя соперниками. Коллектив на данный момент занимает первое место с 74 баллами и делит его с «Ливерпулем», н отстающий на один пункт «Манчестер Сити» имеет одну игру в запасе, поэтому еще ничего не понятно. В последнем туре АПЛ «Арсенал» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» (2:0).

«Челси» на данный момент занимает девятое место с 47 баллами и доигрывает чемпионат, наверняка оставшись без еврокубков на следующий сезон. Тем не менее, во второй половине сезона «синие» выглядят более уверенно и вряд ли сдадутся соседям по Лондону. В прошлой игре чемпионата Англии «Челси» разгромил «Эвертон» (6:0), а в полуфинале кубка ФА уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют»

«Челси» проиграл только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

«Арсенал» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Челси»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах практически всегда радуют болельщиков высокой результативностью. Предполагаем, что и сейчас ставка тотал больше 3 мячей будет хорошим вариантом по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.