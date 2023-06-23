«Арсенал» Саранди — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.06.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают фаворитом «Платенсе» и предлагают на его победу коэффициент 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха хозяев выигрыш можно будет умножить по коэффициенту 2.95. Сделать ставку на ничейный результат можно за 2.85.
|
- : -
завтра, 21:30
Тотал больше 2 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.08, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.
Форма команд
«Арсенал» Саранди на данный момент является худшей командой Суперлиги Аргентины и идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда имеет в активе 17 набранных баллов и отстает от ближайших конкурентов всего на один балл, поэтому имеет все шансы, чтобы исправить ситуацию. В предстоящей встрече хозяевам очень нужна победа, которая вполне вероятно поможет сдвинуться с последней строчки. Два последних поединка «Арсенал» Саранди завершились поражением от «Тальерес Кордоба» (0:1) и успехом с «Бока Хуниорс» (1:0).
«Платенсе» не хватает стабильности и это мешает клубу находиться в зоне плей-офф. Коллектив занимает лишь 14 место с 26 баллами, но рассчитывает подняться минимум на девятую позицию, от которой отстает на пять пунктов. В поединке с последней командой Суперлиги Аргентины у гостей будет возможность набрать очки и стать ближе к своей цели. В прошлой игре «Платенсе» выиграл на своем поле у «Тигре» (1:0), а ранее уступил на выезде «Архентинос Хуниорс» (0:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Арсенала» Саранди завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Платенсе» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Арсенал» Саранди проиграл два из пяти последних матчей с «Платенсе»
- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды часто обмениваются забитыми мячами в личных встречах и в этот раз существует большая вероятность такого исхода. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.