«Арсенал» Саранди — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.06.2022)

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вчера, 11:35

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом «Платенсе» и предлагают на его победу коэффициент 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха хозяев выигрыш можно будет умножить по коэффициенту 2.95. Сделать ставку на ничейный результат можно за 2.85.

Тотал больше 2 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.08, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Арсенал» Саранди на данный момент является худшей командой Суперлиги Аргентины и идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда имеет в активе 17 набранных баллов и отстает от ближайших конкурентов всего на один балл, поэтому имеет все шансы, чтобы исправить ситуацию. В предстоящей встрече хозяевам очень нужна победа, которая вполне вероятно поможет сдвинуться с последней строчки. Два последних поединка «Арсенал» Саранди завершились поражением от «Тальерес Кордоба» (0:1) и успехом с «Бока Хуниорс» (1:0).

«Платенсе» не хватает стабильности и это мешает клубу находиться в зоне плей-офф. Коллектив занимает лишь 14 место с 26 баллами, но рассчитывает подняться минимум на девятую позицию, от которой отстает на пять пунктов. В поединке с последней командой Суперлиги Аргентины у гостей будет возможность набрать очки и стать ближе к своей цели. В прошлой игре «Платенсе» выиграл на своем поле у «Тигре» (1:0), а ранее уступил на выезде «Архентинос Хуниорс» (0:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Арсенала» Саранди завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Платенсе» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Арсенал» Саранди проиграл два из пяти последних матчей с «Платенсе»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто обмениваются забитыми мячами в личных встречах и в этот раз существует большая вероятность такого исхода. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.