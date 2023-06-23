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«Арсенал» Саранди — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.06.2022)

вчера, 11:35
Арсенал Саранди

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом «Платенсе» и предлагают на его победу коэффициент 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха хозяев выигрыш можно будет умножить по коэффициенту 2.95. Сделать ставку на ничейный результат можно за 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.992.882.79

Тотал больше 2 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.08, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Арсенал» Саранди на данный момент является худшей командой Суперлиги Аргентины и идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда имеет в активе 17 набранных баллов и отстает от ближайших конкурентов всего на один балл, поэтому имеет все шансы, чтобы исправить ситуацию. В предстоящей встрече хозяевам очень нужна победа, которая вполне вероятно поможет сдвинуться с последней строчки. Два последних поединка «Арсенал» Саранди завершились поражением от «Тальерес Кордоба» (0:1) и успехом с «Бока Хуниорс» (1:0).

«Платенсе» не хватает стабильности и это мешает клубу находиться в зоне плей-офф. Коллектив занимает лишь 14 место с 26 баллами, но рассчитывает подняться минимум на девятую позицию, от которой отстает на пять пунктов. В поединке с последней командой Суперлиги Аргентины у гостей будет возможность набрать очки и стать ближе к своей цели. В прошлой игре «Платенсе» выиграл на своем поле у «Тигре» (1:0), а ранее уступил на выезде «Архентинос Хуниорс» (0:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Арсенала» Саранди завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Платенсе» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Арсенал» Саранди проиграл два из пяти последних матчей с «Платенсе»
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто обмениваются забитыми мячами в личных встречах и в этот раз существует большая вероятность такого исхода. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.74 2.12 1.42 2.88
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:25
Текущая выездная серия поражений гостей заставляет обратить внимание на 1Х в комбинации на Арсенал. Вообще, для основной массы южноамериканских чемпионатов домашнее поле является очень весомым аргументом и в данной встрече этот факт не оставлю без внимания. Более 3х голов также забивается редко, что было только в одном матче Арсенала из 20-ти и в 4х Атлетико из того же количества. Для хозяев сейчас каждый балл на счету и я рассчитываю на очередной набор очков в их исполнении.
Гость
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