«Аталанта» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (03.03.2024)

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сегодня, 13:35

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. Рискнуть на триумф «Болоньи» можно за 3.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.78. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Аталанта» в прошлом туре прервала свою длительную серию без поражений, проиграв разгромно «Интеру» (0:4), чем пропустила вперед прямого конкурента и нынешнего соперника. Теперь «Болонья» опережает клуб из Бергамо на два пункта, и хозяевам очень нужна победа, которая позволит выйти на четвертое место. В еще одной недавней встрече «Аталанта» поделила очки с «Миланом» (1:1).

«Болонья» находится в прекрасной форме и заслуженно находится в топ-4 Серии А на данный момент. Коллектив выиграл пять матчей подряд и его ждет одно из серьезнейших испытаний с прямым конкурентом. Клуб играет на выезде, поэтому даже ничья будет неплохим результатом, а победа и вовсе поставит его в очень выгодное положение. Два последних матча «Болоньи» завершились победами над «Вероной» (2:0) и «Лацио» (2:1).

Информация для ставок

«Болонья» выиграла пять последних матчей в чемпионате Италии

«Аталанта» выиграла девять из десяти последних домашних матчей

«Болонья» выиграла два последних поединка у «Аталанты»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Данный поединок очень важен для обоих клубов, поэтому встреча будет проходить напряженно, но аккуратно и без рисков. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.