«Аталанта» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (19.02.2023)

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сегодня, 16:14

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф «Лечче» можно за 6.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Аталанта» стабильно набирает очки, изредка допуская осечки в Серии А. Команда на данный момент вышла на третье место с 41 баллом, опережая «Милан» и «Рому» только по дополнительным показателям. В домашней встрече с «Лечче» хозяевам очень нужна победа, ведь за места в топ-4 очень высокая конкуренция, исходя из таблицы. В прошлом туре «Аталанта» обыграла на выезде «Лацио» (2:0), а ранее неожиданно уступила на выезде «Сассуоло» (0:1).

«Лечче» показал себя в этом сезоне боеспособным коллективом, который может создавать проблемы серьезным соперникам и даже добывать волевые победы. Сейчас клуб располагается на 13 месте и имеет в своем активе 24 балла, отставая от ближайшего конкурента на три пункта. В прошлом поединке чемпионата «Лечче» отобрал на своем поле очки у «Ромы» (1:1), а ранее одолела на выезде «Кремонезе» (2:0).

Информация для ставок

Четыре последних поединка «Аталанты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лечче» выиграл только три выездных матча из десяти последних

«Аталанта» выиграла три из пяти матчей у «Лечче» за последнее время

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Аталанта» на своем поле играет очень мощно и много забивает. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1) по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.