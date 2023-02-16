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«Аталанта» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (19.02.2023)

сегодня, 16:14
Аталанта

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф «Лечче» можно за 6.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2.

Италия. Серия А 2022/2023
Аталанта
Лечче
ВыигрышПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
19 февраля 2023, 14:30
воскресенье
НичьяВыигрышПроигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.544.396.52
Лига Ставок 1.55 4.30 6.20
1XBET 1.56 4.44 6.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Аталанта» стабильно набирает очки, изредка допуская осечки в Серии А. Команда на данный момент вышла на третье место с 41 баллом, опережая «Милан» и «Рому» только по дополнительным показателям. В домашней встрече с «Лечче» хозяевам очень нужна победа, ведь за места в топ-4 очень высокая конкуренция, исходя из таблицы. В прошлом туре «Аталанта» обыграла на выезде «Лацио» (2:0), а ранее неожиданно уступила на выезде «Сассуоло» (0:1).

«Лечче» показал себя в этом сезоне боеспособным коллективом, который может создавать проблемы серьезным соперникам и даже добывать волевые победы. Сейчас клуб располагается на 13 месте и имеет в своем активе 24 балла, отставая от ближайшего конкурента на три пункта. В прошлом поединке чемпионата «Лечче» отобрал на своем поле очки у «Ромы» (1:1), а ранее одолела на выезде «Кремонезе» (2:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних поединка «Аталанты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Лечче» выиграл только три выездных матча из десяти последних
  • «Аталанта» выиграла три из пяти матчей у «Лечче» за последнее время
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Аталанта» на своем поле играет очень мощно и много забивает. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1) по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.42 2.01 1.88 1.57 2.52
Лига Ставок 2.90 1.39 1.97 1.81 1.56 2.40
1XBET 2.03 1.92
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:02
Победа команды "Аталанты" с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 17:51
Аталанта фаворит и дома должна обыгрывать Лечче
Гость
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