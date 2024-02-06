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«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз на матч кубка Испании (07.02.2024)

вчера, 12:00
Симеоне Диего

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Атлетик» Бильбао оценивается по коэффициенту 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Атлетико» понимает, что в нынешнем сезоне выиграть Ла Лигу будет очень сложно и нацеливается на кубок Испании, как трофей, которым можно пополнить клубный музей в этом футбольном году. Тем не менее, коллектив имеет очень серьезного соперника, который в прошлом раунде прошел «Барселону», поэтому матч ожидается напряженным и интересным. Два последних матча «Атлетико» завершились ничьей с «Реалом» (1:1) и домашним успехом с «Райо Вальекано» (2:1).

«Атлетик» Бильбао однозначно проводит один из лучших сезонов за последние годы и сейчас идет на пятом месте с 45 баллами, отставая от нынешнего соперника на три пункта. Однако данная встреча является кубковой, поэтому показатели Ла Лиги отходят на второй план. Гостям важно добыть приемлемый результат на выезде, чтобы в ответной встрече быть более уверенными. В последней игре «Атлетик» разгромил на своем поле «Мальорку» (4:0), а ранее поделил очки с «Кадисом» (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Атлетик» Бильбао завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Атлетико» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Атлетик» проиграл три последних матча с «Атлетико»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч команды мало забивают друг другу и на такой ответственной стадии турнира вряд ли стоит ожидать большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:37
Что касается более успешного выступления хозяев поля, так за это может сказать их родная территория, поскольку здесь Атлетико Мадрид не проигрывает как минимум в 15-ти домашних матчах кряду. А вот что относится к ТМ3.5, так уже здесь стоит выделить тот факт, что баски под гостевым статусом в основном стараются действовать более осторожно, и если непосредственно к цифрам, то в тех самых их 14-ти выездах, ТМ3.5 не выстоял только в 1-ом случае. Поэтому данная комбинация имеет все шансы на успех.
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вчера в 12:35
Интересно посмотреть на этот матч, так как «Атлетико» является одним из лидеров Ла Лиги, а «Атлетик Бильбао» находится в хорошей форме. Думаю, что это будет напряженная игра, и сложно предсказать победителя.
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вчера в 12:33
«Атлетик» является сильным соперником, и их последняя победа над «Барселоной» показывает, что они готовы к борьбе.
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вчера в 12:32
«Атлетико» считается небольшим фаворитом, так как играет дома.
nycgnb95fj89
nycgnb95fj89
вчера в 12:31
Можно предположить, что обе команды забьют, и ни одна из них не выиграет с большим отрывом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:22
Стадия Кубка высокая , осторожная ставка - Ф1(0).
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