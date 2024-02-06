«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз на матч кубка Испании (07.02.2024)

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вчера, 12:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Атлетик» Бильбао оценивается по коэффициенту 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Атлетико» понимает, что в нынешнем сезоне выиграть Ла Лигу будет очень сложно и нацеливается на кубок Испании, как трофей, которым можно пополнить клубный музей в этом футбольном году. Тем не менее, коллектив имеет очень серьезного соперника, который в прошлом раунде прошел «Барселону», поэтому матч ожидается напряженным и интересным. Два последних матча «Атлетико» завершились ничьей с «Реалом» (1:1) и домашним успехом с «Райо Вальекано» (2:1).

«Атлетик» Бильбао однозначно проводит один из лучших сезонов за последние годы и сейчас идет на пятом месте с 45 баллами, отставая от нынешнего соперника на три пункта. Однако данная встреча является кубковой, поэтому показатели Ла Лиги отходят на второй план. Гостям важно добыть приемлемый результат на выезде, чтобы в ответной встрече быть более уверенными. В последней игре «Атлетик» разгромил на своем поле «Мальорку» (4:0), а ранее поделил очки с «Кадисом» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Атлетик» Бильбао завершились исходом «обе забьют — нет»

«Атлетико» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Атлетик» проиграл три последних матча с «Атлетико»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч команды мало забивают друг другу и на такой ответственной стадии турнира вряд ли стоит ожидать большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.