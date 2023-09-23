«Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (24.09.2023)

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вчера, 17:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Атлетико» оценивается по коэффициенту 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Атлетико» не очень уверенно начал нынешний сезон и упустил победу даже в первом туре Лиги Чемпионов с «Лацио» (1:1). Что касается чемпионата, то тут «матрасники» идут лишь на седьмом месте с семью пунктами и победа в мадридском дерби очень нужна им, чтобы улучшить турнирное положение. В прошлой встрече чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид крупно проиграл на выезде «Валенсии» (0:4).

«Реал» Мадрид с большим трудом добился победы в первом туре Лиги Чемпионов над «Унион» (1:0) и в матчах Испании также набрал максимум очков. Коллектив лидирует в Ла Лиге с набранными 15 баллами до начала нынешнего тура и опережает своих ближайших конкурентов на два пункта. Встречи с «Атлетико» всегда становятся очень сложными, поэтому даже ничья не станет трагедией для гостей. В последнем матче чемпионата Испании «Реал» Мадрид одержал волевую победу над «Реалом» Сосьедад (2:1).

Информация для ставок

Мадридский «Реал» выиграл шесть последних поединков подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Реал» выиграл три из пяти последних встреч с «Атлетико» с учетом дополнительного времени

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, команды не радуют зрителей большим количеством забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.