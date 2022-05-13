«Атлетико» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2022)

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вчера, 18:19

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мадридский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3. Поверить в успех «Севильи» можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Атлетико» уже гарантировал себе место в Лиге Чемпионов, поэтому болельщики могут наконец-то спокойно вздохнуть. Команда не смогла защитить свой титул чемпиона, однако текущая третья позиция также является неплохим результатом для нынешнего сезона. Предстоящий матч с «Севильей» мадридскому клубу нежелательно проигрывать, иначе он пропустит прямого конкурента вперед и рискует потерять бронзовые медали. Последние два матча «матрасников» завершились победами над «Эльче» (2:0) и мадридским «Реалом» (1:0).

«Севилья» еще недавно рассматривалась как возможный конкурент «Реала» борьбе за золотые медали, однако в последних матчах не добивалась результата. Команда выиграла только один матч из пяти последних в чемпионате и сейчас расположилась на четвертом месте, отставая от «Атлетико» на один пункт. В прошлом матче «Севилья» сыграла вничью с «Мальоркой» (0:0), а ранее разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1).

Информация для ставок

Три последних матча «Севильи» завершились ничейным результатом

Восемь из десяти матчей «Атлетико» за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетико» выглядит более уверенно, и команде по силам закрепиться на третьем месте обыграв не самую стабильную сейчас «Севилью». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Фонбет.