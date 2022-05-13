«Атлетико» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мадридский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3. Поверить в успех «Севильи» можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.
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завтра, 20:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Атлетико» уже гарантировал себе место в Лиге Чемпионов, поэтому болельщики могут наконец-то спокойно вздохнуть. Команда не смогла защитить свой титул чемпиона, однако текущая третья позиция также является неплохим результатом для нынешнего сезона. Предстоящий матч с «Севильей» мадридскому клубу нежелательно проигрывать, иначе он пропустит прямого конкурента вперед и рискует потерять бронзовые медали. Последние два матча «матрасников» завершились победами над «Эльче» (2:0) и мадридским «Реалом» (1:0).
«Севилья» еще недавно рассматривалась как возможный конкурент «Реала» борьбе за золотые медали, однако в последних матчах не добивалась результата. Команда выиграла только один матч из пяти последних в чемпионате и сейчас расположилась на четвертом месте, отставая от «Атлетико» на один пункт. В прошлом матче «Севилья» сыграла вничью с «Мальоркой» (0:0), а ранее разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1).
Информация для ставок
- Три последних матча «Севильи» завершились ничейным результатом
- Восемь из десяти матчей «Атлетико» за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Атлетико» выглядит более уверенно, и команде по силам закрепиться на третьем месте обыграв не самую стабильную сейчас «Севилью». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Фонбет.