«Аугсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (27.02.2022)

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вчера, 21:09

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.61. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 3 и ТМ 3 за 2.11. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Боруссия» Д на днях вылетела из Лиги Европы и теперь может полностью сосредоточиться на борьбе с «Баварией» за золотые медали Бундеслиги. На данный момент «шмели» занимают второе место, и набрал 49 баллов, отставая на шесть пунктов. В игре с одним из аутсайдеров Бундеслиги коллектив из Дортмунда рассчитывает только на победу, чтобы не отставать от лидера. В прошлом матче Лиги Европы «Боруссия» Д сыграла вничью с «Рейнджерс» (2:2), а ранее в чемпионате разгромил «Боруссию» М (6:0).

Большое количество экспертов пророчило «Аугсбургу» плохое выступление в этом сезоне и оказались правы. Коллектив идет на 16 месте в турнирной таблице и набрал всего 22 очка. Тем не менее, шансы сохранить место в Бундеслиге у клуба достаточно высокие, ведь отставание от ближайшего прямого конкурента составляет всего один балл. В прошлых двух турах чемпионата Германии «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу» (1:2) и «Боруссии» М (2:3).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей клуба из Дортмунда на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла четыре из пяти последних матчей у «Аугсбурга»

Восемь из десяти домашних поединков «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д немного потеряла из-за вылета из Лиги Европы, ведь главной целью клуба является чемпионате. В игре с аутсайдером «желто-черные» не могут позволить себе ошибку, поэтому предлагаем сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.61.