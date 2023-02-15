«Аугсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (17.02.2023)

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сегодня, 10:48

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Аугсбург» чередует победы и поражения в чемпионате Германии, а большинство побед команды приходится на домашние поединки. На данный момент коллектив имеет в своем активе 21 балл, что позволяет ему занимать лишь 13 место с отставанием от ближайшего соперника на пять пунктов. Два последних матча «Аугсбурга» завершились поражением от «Майнца» на выезде (1:3) и минимально победой над «Байером» (1:0).

«Хоффенхайм» является самой регрессирующей командой Бундеслиги на данный момент и в пяти последних турах смог набрать только один пункт. Команда опустилась уже на 14 место с 19 пунктами и если ситуация не изменится, то совсем скоро она может очутиться уже в зоне вылета. В прошлом матче «Хоффенхайм» уступил на своем поле «Байеру» (1:3), а ранее крупно проиграл на выезде «Бохуму» (2:5).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл три последних поединка на своем стадионе

«Хоффенхайм» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Аугсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей «Хоффенхайму»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В битве команд из нижней части турнирной таблицы не стоит ждать обилия голов, ведь каждый коллектив опасается ошибиться и играет очень аккуратно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.