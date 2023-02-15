«Аугсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (17.02.2023)

Ставки букмекеров
В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 3.65.
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17 февраля 2023, 22:30
пятница
Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Аугсбург» чередует победы и поражения в чемпионате Германии, а большинство побед команды приходится на домашние поединки. На данный момент коллектив имеет в своем активе 21 балл, что позволяет ему занимать лишь 13 место с отставанием от ближайшего соперника на пять пунктов. Два последних матча «Аугсбурга» завершились поражением от «Майнца» на выезде (1:3) и минимально победой над «Байером» (1:0).
«Хоффенхайм» является самой регрессирующей командой Бундеслиги на данный момент и в пяти последних турах смог набрать только один пункт. Команда опустилась уже на 14 место с 19 пунктами и если ситуация не изменится, то совсем скоро она может очутиться уже в зоне вылета. В прошлом матче «Хоффенхайм» уступил на своем поле «Байеру» (1:3), а ранее крупно проиграл на выезде «Бохуму» (2:5).
Информация для ставок
- «Аугсбург» выиграл три последних поединка на своем стадионе
- «Хоффенхайм» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Аугсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей «Хоффенхайму»
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
В битве команд из нижней части турнирной таблицы не стоит ждать обилия голов, ведь каждый коллектив опасается ошибиться и играет очень аккуратно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.