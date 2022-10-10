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«Аустрия» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Конференций (12.10.2022)

вчера, 15:34
Вильярреал

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. Выбрать победителем «Аустрию» можно по 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.634.261.60
Лига Ставок 4.80 4.00 1.69

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Аустрия» к своему сожалению, замыкает группу после трех туров Лиги Конференций и набрала всего один балл. Тем не менее, отставание от второго места составляет всего три балла, поэтому шансы побороться за плей-офф коллектив все еще сохраняет. Матч с «Вильярреалом» будет очень сложным, но фактор домашнего стадионе должен помочь хозяевам. В прошлом туре чемпионата «Аустрия» обыграла на выезде «Рапид» (2:1), а ранее была разгромлена «Вильярреалом» (0:5).

«Вильярреал» совсем не имеет трудностей в Лиге Конференций и возглавляет группу с девятью баллами, опережая ближайшего соперника на пять пунктов. Тем не менее, в рамках Ла Лиги команда не может выиграть уже несколько матчей подряд, что не радует футболистов и руководство. В прошлом туре чемпионата «желтая субмарина» минимально проиграла «Реалу» Сосьедад (0:1), а ранее крупно обыграла «Аустрию» (5:0).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Семь из восьми последних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Аустрия» забивала только в шести последних матчах из десяти во всех турнирах

Прогноз

«Аустрия» обязана набирать очки, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Мы предполагаем, что команда не сможет справиться с «Вильярреалом» в родных стенах, но зацепиться за ничью ей вполне по силам. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.70 1.75 2.15
Лига Ставок 2.10 1.71 1.66 2.19
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:01
Победа команды гостей в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:28
Победа гостей и тб 2
Гость
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