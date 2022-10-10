«Аустрия» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Конференций (12.10.2022)

1665405284

вчера, 15:34

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. Выбрать победителем «Аустрию» можно по 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Аустрия» к своему сожалению, замыкает группу после трех туров Лиги Конференций и набрала всего один балл. Тем не менее, отставание от второго места составляет всего три балла, поэтому шансы побороться за плей-офф коллектив все еще сохраняет. Матч с «Вильярреалом» будет очень сложным, но фактор домашнего стадионе должен помочь хозяевам. В прошлом туре чемпионата «Аустрия» обыграла на выезде «Рапид» (2:1), а ранее была разгромлена «Вильярреалом» (0:5).

«Вильярреал» совсем не имеет трудностей в Лиге Конференций и возглавляет группу с девятью баллами, опережая ближайшего соперника на пять пунктов. Тем не менее, в рамках Ла Лиги команда не может выиграть уже несколько матчей подряд, что не радует футболистов и руководство. В прошлом туре чемпионата «желтая субмарина» минимально проиграла «Реалу» Сосьедад (0:1), а ранее крупно обыграла «Аустрию» (5:0).

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из восьми последних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

«Аустрия» забивала только в шести последних матчах из десяти во всех турнирах

Прогноз

«Аустрия» обязана набирать очки, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Мы предполагаем, что команда не сможет справиться с «Вильярреалом» в родных стенах, но зацепиться за ничью ей вполне по силам. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 4.05.