«Айнтрахт» Ф — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (15.10.2022)

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вчера, 11:02

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф на днях провел неплохой матч в Лиге Чемпионов, но не смог набрать очков и поставил себя в затруднительное положение. В Бундеслиге команда идет на восьмом месте и за пять последних туров смогла набрать девять баллов. Предстоящий матч с «Байером» очень важен, ведь футболистам необходимо вернуть уверенность в своих силах. В прошлой игре «Айнтрахт» Ф уступил на выезде «Тоттенхэму» (2:3), а в чемпионате проиграл «Бохуму» (0:3).

«Байер» очень редко выигрывает в последнее время и имеет проблемы как в Лиге Чемпионов, так и в Бундеслиге. Что касается чемпионата Германии, то «фармацевты» лишь на два пункта опережают зону вылета и занимают15 место восемью баллами. Два последних матча «Байера» завершились поражением от «Порту» в Лиге Чемпионов (0:3) и крупной победой над «Шальке-04» в чемпионате (4:0).

Информация для ставок

«Байер» не выигрывает на выезде уже четыре матча подряд во всех турнирах

Пять домашних матчей «Айнтрахта» Ф за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

«Байер» выиграл три из четырех последних матчей у «Айнтрахта» Ф

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют очень результативно в личных встречах между собой, и мы предполагаем, что эта встреча также порадует зрителей забитыми голами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.