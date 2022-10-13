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«Айнтрахт» Ф — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (15.10.2022)

вчера, 11:02
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.813.762.50
Лига Ставок 2.75 3.60 2.55
Мелбет 2.80 3.86 2.50
1XBET 2.80 3.86 2.50

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф на днях провел неплохой матч в Лиге Чемпионов, но не смог набрать очков и поставил себя в затруднительное положение. В Бундеслиге команда идет на восьмом месте и за пять последних туров смогла набрать девять баллов. Предстоящий матч с «Байером» очень важен, ведь футболистам необходимо вернуть уверенность в своих силах. В прошлой игре «Айнтрахт» Ф уступил на выезде «Тоттенхэму» (2:3), а в чемпионате проиграл «Бохуму» (0:3).

«Байер» очень редко выигрывает в последнее время и имеет проблемы как в Лиге Чемпионов, так и в Бундеслиге. Что касается чемпионата Германии, то «фармацевты» лишь на два пункта опережают зону вылета и занимают15 место восемью баллами. Два последних матча «Байера» завершились поражением от «Порту» в Лиге Чемпионов (0:3) и крупной победой над «Шальке-04» в чемпионате (4:0).

Информация для ставок

  • «Байер» не выигрывает на выезде уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • Пять домашних матчей «Айнтрахта» Ф за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Байер» выиграл три из четырех последних матчей у «Айнтрахта» Ф
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют очень результативно в личных встречах между собой, и мы предполагаем, что эта встреча также порадует зрителей забитыми голами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.80 1.30 2.33 1.67 1.85 2.07
Лига Ставок 2.29 1.60 1.83 1.95
Мелбет 2.39 1.68
1XBET 2.39 1.68
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