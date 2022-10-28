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«Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2022)

вчера, 08:50
Боруссия Д

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 2.85 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.893.842.40
Лига Ставок 2.75 3.55 2.50
Мелбет 2.85 3.64 2.56

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф сейчас борется за выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но не забывает и про Бундеслигу, где также показывает стабильные результаты. Перед матчем очередного тура коллектив занимает четвертое место и опережает «Боруссию» Д на один балл. В случае победы команда может существенно увеличить отрыв. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Айнтрахт» Ф обыграл «Марсель» (2:1), а ранее в чемпионате оказался сильнее «Боруссии» М (3:1).

«Боруссия» Д на днях вышла в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места и теперь может сосредоточиться на чемпионате, где в последнее время допускает слишком много промахов. «Желто-черные» идут только на пятом месте с 20 пунктами, и чтобы продвинуться вверх, им необходимо выигрывать предстоящую встречу. Два последних поединка «Боруссии» Д завершились ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) и разгромом «Штутгарта» (5:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Боруссии» Д завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Айнтрахт» Ф проиграл три домашних матча из последних десяти во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла три из пяти последних поединков у «Айнтрахта» Ф
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Каждая из команд рассчитывает на победу в этой встрече, и мы предполагаем, что они смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.18 1.26 2.49 1.60 1.97 1.93
Лига Ставок 2.13 1.69 1.69 2.13
Мелбет 2.28 1.74
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