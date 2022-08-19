«Айнтрахт» Франкфурт – «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2022)

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сегодня, 10:14

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф плохо начал сезон, уступив в Суперкубке УЕФА «Реалу» (0:2) и набрав всего одно очко в двух стартовых турах. Такое положение дел не устраивает руководство и болельщиков, а поэтому в ближайшем матче команде необходимо побеждать уставший «Кельн» после матча Лиги Конференций. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Гертой» (1:1), а ранее проиграл «Баварии» (1:6).

«Кельн» разочаровал своих болельщиков, проиграв в домашнем поединке Лиги Конференций. Тем не менее, у команды еще есть ответная игра и шанс все исправить. В двух стартовых турах коллектив набрал четыре очка и постарается не уйти без набранных баллов и в предстоящей встрече. Несколько дней назад «Кельн» уступил на своем поле «Мол Фехервар» (1:2), а ранее сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из восьми последних домашних матчей «Айнтрахта» Ф завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейным результатом

«Кельн» выиграл только два матча из десяти выездных с «Айнтрахтом» Ф

Прогноз

Обе команды показывают неоднозначные результаты и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Предлагаем сделать выбор в пользу результативной встречи и разместить ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68.