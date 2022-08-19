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«Айнтрахт» Франкфурт – «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2022)

сегодня, 10:14
Кельн

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Германия. Бундеслига 2022/2023
Айнтрахт
Кёльн
НичьяПроигрыш
- : -
21 августа 2022, 16:30
воскресенье
НичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.103.803.53
Лига Ставок 2.06 3.75 3.50
Мелбет 2.10 3.88 3.52
1XBET 2.10 3.88 3.52

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф плохо начал сезон, уступив в Суперкубке УЕФА «Реалу» (0:2) и набрав всего одно очко в двух стартовых турах. Такое положение дел не устраивает руководство и болельщиков, а поэтому в ближайшем матче команде необходимо побеждать уставший «Кельн» после матча Лиги Конференций. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Гертой» (1:1), а ранее проиграл «Баварии» (1:6).

«Кельн» разочаровал своих болельщиков, проиграв в домашнем поединке Лиги Конференций. Тем не менее, у команды еще есть ответная игра и шанс все исправить. В двух стартовых турах коллектив набрал четыре очка и постарается не уйти без набранных баллов и в предстоящей встрече. Несколько дней назад «Кельн» уступил на своем поле «Мол Фехервар» (1:2), а ранее сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Семь из восьми последних домашних матчей «Айнтрахта» Ф завершились исходом «обе забьют»
  • Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейным результатом
  • «Кельн» выиграл только два матча из десяти выездных с «Айнтрахтом» Ф

Прогноз

Обе команды показывают неоднозначные результаты и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Предлагаем сделать выбор в пользу результативной встречи и разместить ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.61 1.32 2.25 1.71 1.76 2.17
Лига Ставок 2.22 1.64 1.76 2.03
Мелбет 2.28 1.74
1XBET 2.28 1.74
Все комментарии
8cb4jsv5zqg2
8cb4jsv5zqg2
сегодня в 11:59
Победу одержит «Айнтрахт» Франкфурт
w4ervvwd4dcu
w4ervvwd4dcu
сегодня в 11:58
Фаворит матча «Айнтрахт» Франкфурт
shlomo
shlomo
сегодня в 10:29
Хозяевам пора бы выигрывать
Гость
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