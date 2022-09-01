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«Айнтрахт» Франкфурт – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2022)

вчера, 14:16
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.663.812.05
Лига Ставок 3.50 3.85 2.03
Мелбет 3.60 4.00 2.05
1XBET 3.60 4.00 2.05

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф только в прошлом туре смог одержать первую победу в чемпионате и прервать неприятную серию поединков. Коллектив совсем скоро стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов, поэтому тренерскому штабу необходимо правильно распределить силы на ближайшую неделю. В прошлой игре «Айнтрахт» Ф обыграл на выезде «Вердер» (4:3), а ранее сыграл вничью с «Кельном» (1:1).

«РБ Лейпциг» наконец-то нашел свою игру и начал побеждать. Команду также ждет Лига Чемпионов и то, что клуб начал побеждать, внушает оптимизм болельщикам. На данный момент в чемпионате Германии команда занимает девятое место с пятью баллами и это нельзя назвать приемлемым результатом. В кубке Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Тевтония Оттензен» (8:0), а в чемпионате обыграл «Вольфсбург» (2:0).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпицг» проиграл три из десяти последних выездных матчей
  • Четыре последних выездных матча «Айнтрахта» Ф завершились исходом «обе забьют»
  • «РБ Лейпциг» не выиграл ни одного матча из семи последних матчей на выезде у «Айнтрахта» Ф
  • Четыре из пяти последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«РБ Лейпциг» начал побеждать и поэтому хозяев ждет очень сложный поединок. Предполагаем, что как минимум по одному разу команды смогут поразить ворота друг друга. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.09 1.27 2.41 1.63 1.92 1.99
Лига Ставок 2.35 1.58 1.87 1.91
Мелбет 2.40 1.67
1XBET 2.40 1.67
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:41
Игра на три результата
Гость
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