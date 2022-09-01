«Айнтрахт» Франкфурт – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2022)

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вчера, 14:16

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф только в прошлом туре смог одержать первую победу в чемпионате и прервать неприятную серию поединков. Коллектив совсем скоро стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов, поэтому тренерскому штабу необходимо правильно распределить силы на ближайшую неделю. В прошлой игре «Айнтрахт» Ф обыграл на выезде «Вердер» (4:3), а ранее сыграл вничью с «Кельном» (1:1).

«РБ Лейпциг» наконец-то нашел свою игру и начал побеждать. Команду также ждет Лига Чемпионов и то, что клуб начал побеждать, внушает оптимизм болельщикам. На данный момент в чемпионате Германии команда занимает девятое место с пятью баллами и это нельзя назвать приемлемым результатом. В кубке Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Тевтония Оттензен» (8:0), а в чемпионате обыграл «Вольфсбург» (2:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпицг» проиграл три из десяти последних выездных матчей

Четыре последних выездных матча «Айнтрахта» Ф завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» не выиграл ни одного матча из семи последних матчей на выезде у «Айнтрахта» Ф

Четыре из пяти последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«РБ Лейпциг» начал побеждать и поэтому хозяев ждет очень сложный поединок. Предполагаем, что как минимум по одному разу команды смогут поразить ворота друг друга. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.