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«Барселона» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.05.2023)

сегодня, 11:10
Барселона

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Выбрать победителем «Осасуну» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.197.5018.00
Pari 1.18 7.30 16.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.58, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4.

Форма команд

«Барселона» продолжает удерживать лидерство и отрыв от мадридского «Реала», что через несколько туров должно сделать ее чемпионом. В активе подопечных Хави 79 баллов, что на 11 пунктов больше, чем у принципиального соперника. В предстоящем поединке победа хозяев сделает команду еще на шаг ближе к чемпионству. Два последних матча «Барселоны» завершились разгромом «Бетиса» (4:0) и минимальным поражением от «Райо Вальекано» (1:2).

«Осасуна» набрала девять баллов в пяти последних турах Ла Лиги и занимает место в середине турнирной таблицы. Коллектив расположился на девятой позиции с 44 баллами и уступает «Жироне» только по дополнительным показателям. В последнем туре чемпионата «Осасуна» проиграла на своем поле «Реалу» Сосьедад (0:2), а ранее обыграла на выезде «Кадис» (1:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Барселоны» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Осасуна» выиграла лишь два выездных матча из десяти последних в основное время
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Барселона» выиграла четыре из пяти поединка у «Осасуны» за последнее время

Прогноз

«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Осасуной» и на своем поле должна переигрывать середняка. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.50 2.09 1.80
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:53
Мой прогноз на этот матч - гости не забьют. Осасуна находится довольно высоко в таблице за счёт надёжной игры в обороне. А вот атака команды оставляет желать лучшего. Защита Барсы - самая надёжная в Ла Лиге текущего сезона. Плюс ко всему подопечным Ягоба Аррасате через пару дней после выезда на "Камп Ноу" играть в финале кубка страны против "сливочных". Думаю, что именно на то матч будут направлены все силы Осасуны. Ну а Тер-Штеген вряд ли откажется записать на свой счёт очередной "сухарь". В двух последних очных поединках на своём поле каталонцы громили данного соперника по 4-0. Вполне возможно, что и сейчас фаворит одержит уверенную викторию. Но не удивлюсь и условному счёту 1-0 в пользу хозяев, и даже нулевой ничьей. Уж слишком атака Барсы нестабильна в последнее время. Так что гадать, сколько забьют каталонцы, не будем. А вот на отсутствие голов со стороны гостей поставим.
Гость
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