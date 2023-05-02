«Барселона» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.05.2023)

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сегодня, 11:10

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Выбрать победителем «Осасуну» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.58, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4.

Форма команд

«Барселона» продолжает удерживать лидерство и отрыв от мадридского «Реала», что через несколько туров должно сделать ее чемпионом. В активе подопечных Хави 79 баллов, что на 11 пунктов больше, чем у принципиального соперника. В предстоящем поединке победа хозяев сделает команду еще на шаг ближе к чемпионству. Два последних матча «Барселоны» завершились разгромом «Бетиса» (4:0) и минимальным поражением от «Райо Вальекано» (1:2).

«Осасуна» набрала девять баллов в пяти последних турах Ла Лиги и занимает место в середине турнирной таблицы. Коллектив расположился на девятой позиции с 44 баллами и уступает «Жироне» только по дополнительным показателям. В последнем туре чемпионата «Осасуна» проиграла на своем поле «Реалу» Сосьедад (0:2), а ранее обыграла на выезде «Кадис» (1:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Барселоны» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Осасуна» выиграла лишь два выездных матча из десяти последних в основное время

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла четыре из пяти поединка у «Осасуны» за последнее время

Прогноз

«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Осасуной» и на своем поле должна переигрывать середняка. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.