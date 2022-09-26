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«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (30.09.2022)

вчера, 10:33
Бавария (Мюнхен)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Рискнуть на победу «Байера» можно по коэффициенту 7.1, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.376.427.06
Лига Ставок 1.38 5.80 6.80
Мелбет 1.36 6.30 8.10
1XBET 1.36 6.30 8.10

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.1.

Форма команд

«Бавария» нашла себе проблемы в чемпионате Германии и не может там выиграть несколько матчей подряд. Вокруг этих неудач уже появились слухи о возможной скорой отставке тренерского штаба. На данный момент клуб занимает пятое место с 12 очками в активе. В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» проиграла «Аугсбургу» (0:1), а ранее в Лиге Чемпионов переиграла «Барселону» (2:0).

«Байер» после серии неудач, старается набирать очки в Бундеслиге, а также одержал важную победу над «Атлетико» в Лиге Чемпионов (2:0). Перед стартом данного тура клуб из Леверкузена набрал только пять очков и занимает 15 место в таблице. Два последних матча «Байера» в чемпионате Германии закончились ничьими с «Вердером» (1:1) и «Гертой» (2:2).

Информация для ставок

  • «Бавария» проиграла только два матча из последних пятнадцати во всех турнирах
  • «Байер» проиграл четыре из семи последних выездных встреч
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Бавария» выиграла пять из шести последних матчей с «Байером»

Прогноз

Обе команды находятся не в лучших кондициях и угадать победителя на данный момент не так просто. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.42
Мелбет 3.54 1.26
1XBET 3.54 1.26
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:48
Победа хозяев !
shlomo
shlomo
вчера в 10:35
Как бы это странно не звучало, но Бавария не фаворит...:(((
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