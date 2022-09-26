«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (30.09.2022)

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вчера, 10:33

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Рискнуть на победу «Байера» можно по коэффициенту 7.1, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.1.

Форма команд

«Бавария» нашла себе проблемы в чемпионате Германии и не может там выиграть несколько матчей подряд. Вокруг этих неудач уже появились слухи о возможной скорой отставке тренерского штаба. На данный момент клуб занимает пятое место с 12 очками в активе. В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» проиграла «Аугсбургу» (0:1), а ранее в Лиге Чемпионов переиграла «Барселону» (2:0).

«Байер» после серии неудач, старается набирать очки в Бундеслиге, а также одержал важную победу над «Атлетико» в Лиге Чемпионов (2:0). Перед стартом данного тура клуб из Леверкузена набрал только пять очков и занимает 15 место в таблице. Два последних матча «Байера» в чемпионате Германии закончились ничьими с «Вердером» (1:1) и «Гертой» (2:2).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла только два матча из последних пятнадцати во всех турнирах

«Байер» проиграл четыре из семи последних выездных встреч

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла пять из шести последних матчей с «Байером»

Прогноз

Обе команды находятся не в лучших кондициях и угадать победителя на данный момент не так просто. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.