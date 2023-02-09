«Бавария» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2023)

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сегодня, 10:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.14. Рискнуть на победу «Бохума» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.2.

Форма команд

«Бавария» после ряда неудачных ничейных матчей смогла в последних встречах добиться побед и теперь постарается вновь оторваться от группы преследователей. Сейчас чемпион Германии идет на первом месте с 40 баллами и опережает «Унион» всего на один пункт. В предстоящем матче любой результат кроме победы станет большой осечкой. В прошлом туре «Бавария» обыграла «Вольфбсург» (4:2), а ранее в кубке Германии справилась с «Майнцом» (4:0).

«Бохум» на днях вылетел из «Боруссии» Д (1:2) из кубка Германии и теперь может полностью сконцентрироваться на чемпионате, где дела идут не самым лучшим образом. Сейчас коллектив занимает 15 место с 19 очками и только на три пункта опережает зону вылета. В двух последних матчах Бундеслиги «Бохум» разгромил «Хоффенхайм» (5:2) на своем поле, а ранее с тем же счетом уступил «Майнцу» (2:5).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла шесть из десяти последних матчей за последнее время при четырех ничьих

«Бохум» выиграл лишь две встречи из десяти последних на выезде

13 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла девять из десяти последних поединков у «Бохум»

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.