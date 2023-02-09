«Бавария» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.14. Рискнуть на победу «Бохума» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 9.
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11 февраля 2023, 17:30
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.2.
Форма команд
«Бавария» после ряда неудачных ничейных матчей смогла в последних встречах добиться побед и теперь постарается вновь оторваться от группы преследователей. Сейчас чемпион Германии идет на первом месте с 40 баллами и опережает «Унион» всего на один пункт. В предстоящем матче любой результат кроме победы станет большой осечкой. В прошлом туре «Бавария» обыграла «Вольфбсург» (4:2), а ранее в кубке Германии справилась с «Майнцом» (4:0).
«Бохум» на днях вылетел из «Боруссии» Д (1:2) из кубка Германии и теперь может полностью сконцентрироваться на чемпионате, где дела идут не самым лучшим образом. Сейчас коллектив занимает 15 место с 19 очками и только на три пункта опережает зону вылета. В двух последних матчах Бундеслиги «Бохум» разгромил «Хоффенхайм» (5:2) на своем поле, а ранее с тем же счетом уступил «Майнцу» (2:5).
Информация для ставок
- «Бавария» выиграла шесть из десяти последних матчей за последнее время при четырех ничьих
- «Бохум» выиграл лишь две встречи из десяти последних на выезде
- 13 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бавария» выиграла девять из десяти последних поединков у «Бохум»
Прогноз
«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.