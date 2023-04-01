«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (01.04.2023)

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вчера, 09:09

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на победу «Боруссии» Дортмунд можно по коэффициенту 5.8, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.9.

Форма команд

«Бавария» проиграла в прошлом туре «Байеру» (1:2) и на один пункт пропустила вперед «Боруссию» Д, что очень не понравилось руководству мюнхенского клуба, ведь отрыв от «шмелей» ранее составлял 10 баллов. Теперь главным тренером чемпиона Германии был назначен Томас Тухель и уже с ним «Бавария» выйдет возвращать себе лидерство в Бундеслиге. Еще одним последним матчем для «Баварии» стала победа на своем поле над «Аугсбургом» (5:3).

«Боруссия» показывает хорошие результаты в нынешнем футбольном году и сосредоточена на цели прервать 10 летнее чемпионство «Баварии». Сейчас в активе клуба 53 очка и ему очень важно не проиграть на поле соперника, удержав первую позицию, что дало бы дополнительной уверенности в себе на конец сезона. Два последних матча «Боруссии» завершились разгромом «Кельна» (6:1) и ничьей с «Шальке-04» (2:2).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» одержала семь побед на выезде из десяти последних

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Боруссии»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» на данный момент переживает эмоциональный всплеск в связи со сменой тренера и в таком настроении имеет хорошие шансы на победу. Предлагаем сделать ставку на успех чемпиона Германии с форой (-1.5) в Лиге Ставок по коэффициенту 2.15.