«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (30.03.2024)

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вчера, 23:24

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Рискнуть на победу «Боруссии» можно по коэффициенту 6.1, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.43.

Форма команд

«Бавария» существенно отстает от лидера «Байера» и вряд ли сможет побороться с ним за чемпионство. Тем не менее, коллектив занимает второе место с 60 баллами и опережает нынешнего соперника также на 10 пунктов. Для хозяев этот матч принципиален, как и для соперника, поэтому стоит ждать упорной борьбы. Два последних матча «Баварии» завершились крупно победой над «Дармштадтом» (5:2) и разгромом «Майнца» (8:1).

«Боруссия» Дортмунд, как и его соперник совсем скоро стартует в четвертьфинале Лиги чемпионов, чему уделяется большое внимание. Тем не менее, «шмели» могут остаться без главного европейского турнира на будущий год, если не сохранят четвертую позицию. Сейчас коллектив идет как раз на четвертом месте, но опережает всего на один балл «РБ Лейпциг». В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд обыграла на своем поле «Айнтрахт» (3:1), а в Лиге чемпионов оказалась сильнее ПСВ (2:0).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла шесть поединков из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» Дортмунд не проигрывает на выезде уже восемь поединков

Девять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла девять из десяти последних поединков с «Боруссией» при одной ничьей

Прогноз

«Бавария» будет играть в полную силу и постарается в очередной раз победить принципиального соперника на радость болельщикам. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.