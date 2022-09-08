«Бавария» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

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сегодня, 13:03

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.16. Рискнуть на победу «Вольфсбурга» можно по коэффициенту 15, а выбрать в линии ничью предлагают по 8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.3.

Форма команд

«Бавария» теряла в последних двух турах Бундеслиги очки, однако в матче Лиги Чемпионов показала, что команда в порядке и болельщикам не стоит слишком переживать. В чемпионате коллектив идет на третьем месте и отстает от лидера всего на один пункт, поэтому будет мотивирована вернуть себе лидерство. В прошлом матче Лиги Чемпионов «Бавария» без проблем переиграла на выезде «Интер» (2:0), а в чемпионате разошлась миром с «Унион» (1:1).

«Штутгарт» давно не побеждал, однако большинство матчей сводит к ничейным результатам. Это на данный момент не дает команда забраться выше 12 места с четырьмя очками. В предстоящем матче на выезде с чемпионом Германии не дает поводов футболистам рассчитывать на успех, поэтому коллектив настраивается достойно выступить. В прошлом туре «Штутгарт» сыграл вничью с «Шальке-04» (1:1), а ранее не выявил победителя с «Кельном» (0:0).

Информация для ставок

«Бавария» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Штутгарта» закончились ничейным результатом

«Бавария» выиграла у «Штутгарта» восемь из десяти последних встреч

Девять из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» сейчас на голову выше большинства команд Бундеслиги и на своем стадионе с первых минут будет давить на соперника, что очень быстро принесет результаты. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.