«Байер» — «Хэкен». Прогноз на матч Лиги Европы (21.09.2023)

1695206946

вчера, 13:49

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.16. Успех «Хэкена» оценивается по коэффициенту 18 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 8.5.

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Байер» является одной из самых интересных команд Европы на данный момент и большим фаворитом в своей группе Лиги Европы. «Фармацевты» лидирую в Бундеслиге и опережает по дополнительным показателям «Баварию», что говорит о высокой готовности подопечных Хаби Алонсо. В прошлом туре «Байер» спас ничью в матче на выезде с «Баварией» (2:2), а ранее разгромил «Дармштадт» на своем поле (5:1).

«Хэкен» находится в самом пылу борьбы за чемпионство в Швеции и на данный момент занимает третье место с 47 баллами. Отставание от лидера составляет всего два пункта, поэтому клубу необходимо расставить приоритеты. В выездном матче с набравшим ход «Байером» у гостей очень мало шансов на позитивный результат, поэтому им придется продемонстрировать максимальную реализацию. В прошлом туре «Хэкен» обыграл на своем поле «Хальмстад» (3:2), а ранее минимально уступил «Дегерфорсу» (0:1).

Информация для ставок

«Байер» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Хэкен» выиграл пять из десяти последних выездных встреч во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этом противостоянии и наверняка сможет добиться победы, учитывая свои уверенные выступление в последнем месяце. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) можно по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.