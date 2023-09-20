«Байер» — «Хэкен». Прогноз на матч Лиги Европы (21.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.16. Успех «Хэкена» оценивается по коэффициенту 18 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 8.5.
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сегодня, 19:45
На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Байер» является одной из самых интересных команд Европы на данный момент и большим фаворитом в своей группе Лиги Европы. «Фармацевты» лидирую в Бундеслиге и опережает по дополнительным показателям «Баварию», что говорит о высокой готовности подопечных Хаби Алонсо. В прошлом туре «Байер» спас ничью в матче на выезде с «Баварией» (2:2), а ранее разгромил «Дармштадт» на своем поле (5:1).
«Хэкен» находится в самом пылу борьбы за чемпионство в Швеции и на данный момент занимает третье место с 47 баллами. Отставание от лидера составляет всего два пункта, поэтому клубу необходимо расставить приоритеты. В выездном матче с набравшим ход «Байером» у гостей очень мало шансов на позитивный результат, поэтому им придется продемонстрировать максимальную реализацию. В прошлом туре «Хэкен» обыграл на своем поле «Хальмстад» (3:2), а ранее минимально уступил «Дегерфорсу» (0:1).
Информация для ставок
- «Байер» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Хэкен» выиграл пять из десяти последних выездных встреч во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Байер» является фаворитом в этом противостоянии и наверняка сможет добиться победы, учитывая свои уверенные выступление в последнем месяце. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) можно по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.