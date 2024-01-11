«Бернли» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (12.01.2024)

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11 января 2024, 17:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Бернли». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Лутон Таун» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Бернли» очень редко набирает очки и вряд ли в ближайшее время команде удастся изменить ситуацию. Коллектив располагается на предпоследнем месте с 11 баллами и отстает на четыре пункта от нынешнего соперника. В случае победы расстояние между клубами сократится до минимума, что является для хозяев отличной мотивацией. Два последних поединка «Бернли» завершились поражениями от «Тоттенхэма» (0:1) и «Астон Виллы» (2:3).

«Лутон Таун» заметно улучшил результаты, однако этого мало, чтобы чувствовать себя в безопасности. Клуб идет на 18 месте с 15 баллами и всего на один пункт отстает от ближайшего конкурента. В случае победы коллектив может теоретически покинуть зону вылета и хорошо оторваться от дна турнирной таблицы. В прошлом туре «Лутон Таун» уступил на своем поле «Челси» (2:3), а в кубке ФА разошелся миром с «Болтоном» (0:0).

Информация для ставок

«Лутон Таун» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бернли» проиграл девять домашних матчей из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Лутон Таун» выглядит более увереннее, чем его соперник и мы предлагаем рискнуть, поверив в гостей в этой встрече. Сделать ставку на победу «Лутон Таун» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.85.