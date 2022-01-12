«Бешикташ» — «Газиантеп». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (14.01.2022)

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12 января 2022, 23:12

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок выглядят следующим образом: поставить на победу хозяев линия букмекерской конторы Фонбет предлагает за 1.58. Взять победу «Газиантепа» можно по коэффициенту 5.8, в случае ничьи залетит коэффициент 4.45.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.63. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Бешикташ» после 20 сыгранных поединков чемпионата находится на непривычном для себя девятом месте. У команды есть еще один круг, чтобы исправить положение, но начала она его не совсем удачно, расписав выездную голевую ничью с «Ризеспором» (2:2).

«Газиантеп» расположился двумя строчками выше и имеет на два зачетных балла больше, чем соперник – 31. Коллектив уверенно провел предыдущий поединок и сумел обыграть на своем поле «Карагюмрюк» со счетом (3:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Бешикташа» насчитывает четыре поединка

«Газиантеп» не проигрывает шесть матчей подряд

Минувшая очная встреча завершилась нулевой ничьей

Три из четырех последних игр с участием «Бешикташа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре мы увидим абсолютное доминирование на поле домашней команды. «Орлы» мотивированы исправлять ситуацию, и приложат максимум усилий для достижения необходимого результата и завоевания трех очков. Загрузить на победу «Бешикташа» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.58.