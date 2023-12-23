«Блэкберн» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.12.2023)

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вчера, 12:24

Ставки букмекеров

«Блэкберн» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается за 2.55. На успех «Уотфорда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65, в то время как ничья стоит 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.7. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.13.

Форма команд

«Блэкберн» является середняком турнирной таблицы второго дивизиона Англии и чередует победы с поражениями. Сейчас коллектив занимает 12 место с 31 баллом и только по дополнительным показателям уступает «Уотфорду». Если хозяевам удастся победить, они гарантированно продвинутся вверх от одной до четырех ступенек в таблице. Два последних матча «Блэкберна» завершились разгромом от «Саутгемптона» (0:4) и победой с «Бристоль Сити» (2:1).

«Уотфорд» находится в идентичной ситуации со своим соперником, и команда пока не готова бороться за возвращение в АПЛ . Коллектив имеет также 31 балл в активе и поражение откинет его еще не несколько позиций, поэтому гости будут решительно настроены бороться за положительный результат. В прошлом туре «Уотфорд» разгромил на выезде «Престон» (5:1), а ранее уступил «Ипсвичу» (1:2).

Информация для ставок

«Уотфорд» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Блэкберна» завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды пока не имеют реальных шансов на повышение в классе, а сама игра обещает быть примерно равно. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.