«Бохум» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (27.10.2023)

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26 октября 2023, 22:05

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 2.55, в то время как победа «Майнца» котируется по коэффициенту 2.8. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.55.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.05).

Форма команд

«Бохуму» откровенно нечем радовать своих болельщиков, ведь команда прозябает на предпоследнем месте с четырьмя баллами. Клуб опережает нынешнего конкурента на два пункта и постарается воспользоваться слабостью «Майнца» чтобы одержать победу и совсем немного подправить турнирное положение. Два последних матча «Бохума» завершились поражением на выезде от «Фрайбурга» (1:2) и ничьей с «РБ Лейпциг» (0:0).

«Майнц» имеет ровно такое же положение дел, как у «Бохума», но еще и отстает от конкурента на два пункта. Нынешний старт сезона можно считать одним из худших в истории команды и ситуацию необходимо срочно менять, чтобы избежать больших проблем. В прошлом туре Бундеслиги «Майнц» уступил на своем поле «Баварии» (1:3), а ранее поделил очки с «Боруссией» М (2:2).

Информация для ставок

«Бохум» не может выиграть уже 12 матчей подряд

«Майнц» проиграл шесть из десяти последних выездных поединков

«Бохум» выиграл две последние игры из пяти у «Майнца» при трех поражениях

Три последние игры между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива находятся не в лучшей ситуации в чемпионате, поэтому предстоящий поединок начнут аккуратно. Предполагаем, что команды не будут рисковать и в матче будет забито не более двух мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.