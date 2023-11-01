«Болонья» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии. (03.11.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лацио». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Болоньи» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
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завтра, 22:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Болонья» показывает неплохие результаты и держится в первой половине турнирной таблицы. Коллектив набрал уже 15 очков и отстает от «Лацио» всего на один балл. Команда недавно прошла в следующий раунд кубка Италии, обыграв «Верону» (2:0), а теперь постарается обойти более серьезного конкурента в турнирной таблице. В прошлом туре Серии А «Болонья» поделила очки с «Сассуоло» (1:1).
«Лацио» старается выступать стабильно, но изредка допускает осечки. Римский клуб набрал 16 очков и располагается на седьмом месте, что не может устраивать болельщиков и руководство. В случае выездной победы у римлян будет шанс войти в зону еврокубков. Два последних поединка «Лацио» завершились минимальной победой над «Фиорентиной» (1:0) в чемпионате и поражением в Лиге Чемпионов от «Фейеноорда» (1:3).
Информация для ставок
- «Болонья» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Лацио» проиграл шесть из десяти выездных встреч за последнее время
- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Лацио» выиграл три из пяти последних матчей с «Болоньей»
Прогноз
«Лацио» часто неудачно проводит выездные поединки и на этот раз вряд ли одержит победу. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.