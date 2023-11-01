«Болонья» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии. (03.11.2023)

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вчера, 21:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лацио». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Болоньи» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Болонья» показывает неплохие результаты и держится в первой половине турнирной таблицы. Коллектив набрал уже 15 очков и отстает от «Лацио» всего на один балл. Команда недавно прошла в следующий раунд кубка Италии, обыграв «Верону» (2:0), а теперь постарается обойти более серьезного конкурента в турнирной таблице. В прошлом туре Серии А «Болонья» поделила очки с «Сассуоло» (1:1).

«Лацио» старается выступать стабильно, но изредка допускает осечки. Римский клуб набрал 16 очков и располагается на седьмом месте, что не может устраивать болельщиков и руководство. В случае выездной победы у римлян будет шанс войти в зону еврокубков. Два последних поединка «Лацио» завершились минимальной победой над «Фиорентиной» (1:0) в чемпионате и поражением в Лиге Чемпионов от «Фейеноорда» (1:3).

Информация для ставок

«Болонья» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Лацио» проиграл шесть из десяти выездных встреч за последнее время

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лацио» выиграл три из пяти последних матчей с «Болоньей»

Прогноз

«Лацио» часто неудачно проводит выездные поединки и на этот раз вряд ли одержит победу. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.