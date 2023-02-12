Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Болонья» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (12.02.2023)

сегодня, 11:42
Монца

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Болонью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. Рискнуть на успех «Монцы» можно по 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.293.313.54
1XBET 2.33 3.46 3.36

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Болонья» не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате Италии и уверенно держится в середине турнирной таблицы. Команда занимает девятое место с 29 баллами и уступает «Удинезе» только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Болонья» обыграла на выезде «Фиорентину» (2:1), а ранее на своем стадионе практически не имела проблем со «Специей» (2:0).

«Монца» приятно удивляет своих болельщиков и неплохо выглядит в последних встречах как новичок Серии А. На данный момент коллектив смог набрать 26 очков и идет на 11ой позиции, но чтобы закрепиться в середине таблицы нужно продолжать стабильно набирать баллы. Два последних матча «Монцы» закончились ничьей с «Сампдорией» (2:2) и выездной победой над «Ювентусом» (2:0).

Информация для ставок

  • «Болонья» выиграла шесть из восьми последних домашних поединков
  • «Монца» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • В первом круге в игре между клубами сильнее оказалась «Болонья» (2:1)
  • Девять из десяти последних матчей «Монцы» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не так часто проигрывают, поэтому всех зрителей ждет ожесточенная борьба за очки. Предполагаем, что в этой встрече хорошим вариантом станет ставка «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.60 1.79 2.13 1.42 3.05
1XBET 1.77 2.23
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:44
Болонья дома играет хорошо, так что должна забирать три очка
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 