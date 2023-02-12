«Болонья» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (12.02.2023)

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сегодня, 11:42

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Болонью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. Рискнуть на успех «Монцы» можно по 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Болонья» не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате Италии и уверенно держится в середине турнирной таблицы. Команда занимает девятое место с 29 баллами и уступает «Удинезе» только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Болонья» обыграла на выезде «Фиорентину» (2:1), а ранее на своем стадионе практически не имела проблем со «Специей» (2:0).

«Монца» приятно удивляет своих болельщиков и неплохо выглядит в последних встречах как новичок Серии А. На данный момент коллектив смог набрать 26 очков и идет на 11ой позиции, но чтобы закрепиться в середине таблицы нужно продолжать стабильно набирать баллы. Два последних матча «Монцы» закончились ничьей с «Сампдорией» (2:2) и выездной победой над «Ювентусом» (2:0).

Информация для ставок

«Болонья» выиграла шесть из восьми последних домашних поединков

«Монца» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

В первом круге в игре между клубами сильнее оказалась «Болонья» (2:1)

Девять из десяти последних матчей «Монцы» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не так часто проигрывают, поэтому всех зрителей ждет ожесточенная борьба за очки. Предполагаем, что в этой встрече хорошим вариантом станет ставка «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.