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«Бордо» — «Ланс». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.05.2021)

сегодня, 05:50

В 37-м туре Лиги 1 «Бордо» на своем поле сыграет против «Ланса». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Франция. Лига 1 2020/2021
Бордо
Ланс
- : -
16 мая 2021, 22:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.643.802.04
Лига Ставок 3.70 3.65 2.03
Мелбет 3.78 3.70 2.08
1XBET 2.95 3.70 2.15
BetBoom 3.66 3.76 2.02

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Ланс» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.58. Победа «Бордо» представлена таким же коэффициентом.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 2.03. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 1.87.

Форма команд

За два тура до конца чемпионата Франции «Бордо» занимает 15-е место в турнирной таблице. По ходу сезона команда потерпела 19 поражений, 8 из которых случились в 10 последних турах. 8 мая футболисты «Бордо» без шансов уступили в гостях «Нанту» (0:3). Перед этим «жирондинцы» оформили 11-ю победу в лиге, обыграв на своем поле «Ренн» (1:0). Хозяева предстоящей встречи опережают зону переходных матчей лишь на 2 балла.

«Ланс» ведет заочное сражение с «Марселем» за итоговое пятое место в Лиге 1, которое дает право сыграть в новом турнире от УЕФА Лиге Конференций. На данный момент «кроваво-золотые» уступают южанам по дополнительным показателям. Два предыдущих поединка в чемпионате Франции «Ланс» проиграл. Неудачными для команды оказались матчи против ПСЖ (1:2) и «Лилля» (0:3).

Информация для ставок

  • В четырех прошлых встречах «Бордо» и «Ланса» сыграла ставка «обе команды забьют»
  • «Бордо» потерпел 6 поражений в 10 прошлых домашних матчах во всех турнирах
  • «Ланс» забивал и пропускал голы в 9 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах

Прогноз

Обе команды мотивированы побеждать в этой встрече. «Бордо» нужно обезопасить себя от переходных игр, а «Лансу» необходимо обойти «Марсель». Учитывая вышесказанное, от команд следует ожидать игры с акцентом на атаку. Предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.48 1.90 1.99 1.48 2.80
Лига Ставок 2.70 1.48 1.86 1.95 1.48 2.70
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 2.56 1.49 1.82 1.92 1.44 2.72
BetBoom 2.72 1.49 1.90 1.96 1.51 2.66
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:20
Возможна ничья
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