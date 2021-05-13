«Бордо» — «Ланс». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.05.2021)

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сегодня, 05:50

В 37-м туре Лиги 1 «Бордо» на своем поле сыграет против «Ланса». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Ланс» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.58. Победа «Бордо» представлена таким же коэффициентом.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 2.03. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 1.87.

Форма команд

За два тура до конца чемпионата Франции «Бордо» занимает 15-е место в турнирной таблице. По ходу сезона команда потерпела 19 поражений, 8 из которых случились в 10 последних турах. 8 мая футболисты «Бордо» без шансов уступили в гостях «Нанту» (0:3). Перед этим «жирондинцы» оформили 11-ю победу в лиге, обыграв на своем поле «Ренн» (1:0). Хозяева предстоящей встречи опережают зону переходных матчей лишь на 2 балла.

«Ланс» ведет заочное сражение с «Марселем» за итоговое пятое место в Лиге 1, которое дает право сыграть в новом турнире от УЕФА Лиге Конференций. На данный момент «кроваво-золотые» уступают южанам по дополнительным показателям. Два предыдущих поединка в чемпионате Франции «Ланс» проиграл. Неудачными для команды оказались матчи против ПСЖ (1:2) и «Лилля» (0:3).

Информация для ставок

В четырех прошлых встречах «Бордо» и «Ланса» сыграла ставка «обе команды забьют»

«Бордо» потерпел 6 поражений в 10 прошлых домашних матчах во всех турнирах

«Ланс» забивал и пропускал голы в 9 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах

Прогноз

Обе команды мотивированы побеждать в этой встрече. «Бордо» нужно обезопасить себя от переходных игр, а «Лансу» необходимо обойти «Марсель». Учитывая вышесказанное, от команд следует ожидать игры с акцентом на атаку. Предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Бетсити.