«Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.75. Поставить на «Борнмут» можно по 4.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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сегодня, 19:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.
Форма команд
«Борнмут» проводит неплохой сезон и за последнее время проиграл лишь один поединок. На данный момент коллектив располагается на 12 месте с 25 баллами и может комфортно себя чувствовать, не переживая за зону вылета. В поединке с «Ливерпулем» хозяева постараются создать проблемы именитому сопернику и возможно даже набрать очки. Два последних поединка «Борнмута» завершились победой над «КПР» (3:2).
«Ливерпуль» на данный момент является лидером АПЛ и команде очень важно закрепиться на первом месте. В активе «красных» сейчас 45 баллов, что на два пункта больше, чем у «Манчестер Сити». В предстоящей встрече гостям будет очень непросто забрать победу, ведь «Борнмут» находится на подъеме, о чем говорят последние результаты клуба. В прошлой игре «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» в кубке английской лиги (2:1), а ранее в кубке ФА одолел «Арсенал» (2:0).
Информация для ставок
- «Борнмут» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ливерпуль» проиграл лишь две встречи из десяти последних на выезде
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Борнмутом»
Прогноз
Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет нечто подобное. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.