Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2024)

вчера, 11:19
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.75. Поставить на «Борнмут» можно по 4.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Борнмут» проводит неплохой сезон и за последнее время проиграл лишь один поединок. На данный момент коллектив располагается на 12 месте с 25 баллами и может комфортно себя чувствовать, не переживая за зону вылета. В поединке с «Ливерпулем» хозяева постараются создать проблемы именитому сопернику и возможно даже набрать очки. Два последних поединка «Борнмута» завершились победой над «КПР» (3:2).

«Ливерпуль» на данный момент является лидером АПЛ и команде очень важно закрепиться на первом месте. В активе «красных» сейчас 45 баллов, что на два пункта больше, чем у «Манчестер Сити». В предстоящей встрече гостям будет очень непросто забрать победу, ведь «Борнмут» находится на подъеме, о чем говорят последние результаты клуба. В прошлой игре «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» в кубке английской лиги (2:1), а ранее в кубке ФА одолел «Арсенал» (2:0).

Информация для ставок

  • «Борнмут» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ливерпуль» проиграл лишь две встречи из десяти последних на выезде
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Борнмутом»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет нечто подобное. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:50
Также стоит отметить, что Борнмут и Ливерпуль уже пересекались друг с дружкой в теперешнем регулярном соревновании - в рамках первого круга, только на территории скаузеров. И в тот вечер хозяева стадиона без особых забот сумели скушать "вишни" со счетом 3:1. Ну а одна из личных игр Борнмута и Ливера под вывеской прошлой АПЛ и вовсе обернулась настоящим кошмаром и позором для "курортников". Влетевших ливерпульцам с рекордным исходом 0:9! В связи с чем жду и здесь очередную викторию явного фаворита за, на удивление, хороший коэффициент.
mgdhds3xx8k6
mgdhds3xx8k6
вчера в 13:47
“Борнмут” является серьезным соперником, и их последние результаты говорят о том, что они готовы к борьбе.
vtpktzm23mf6
vtpktzm23mf6
вчера в 13:46
У “Ливерпуль” больше шансов на успех , они находится в лучшей форме и имеет больше побед в последних матчах.
Neuron0006
Neuron0006
вчера в 13:17
Ливерпуль может и не победит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:54
Положусь на статистику и поставлю на голы - ТБ(3).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 