«Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2024)

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вчера, 11:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.75. Поставить на «Борнмут» можно по 4.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Борнмут» проводит неплохой сезон и за последнее время проиграл лишь один поединок. На данный момент коллектив располагается на 12 месте с 25 баллами и может комфортно себя чувствовать, не переживая за зону вылета. В поединке с «Ливерпулем» хозяева постараются создать проблемы именитому сопернику и возможно даже набрать очки. Два последних поединка «Борнмута» завершились победой над « КПР » (3:2).

«Ливерпуль» на данный момент является лидером АПЛ и команде очень важно закрепиться на первом месте. В активе «красных» сейчас 45 баллов, что на два пункта больше, чем у «Манчестер Сити». В предстоящей встрече гостям будет очень непросто забрать победу, ведь «Борнмут» находится на подъеме, о чем говорят последние результаты клуба. В прошлой игре «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» в кубке английской лиги (2:1), а ранее в кубке ФА одолел «Арсенал» (2:0).

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» проиграл лишь две встречи из десяти последних на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Борнмутом»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет нечто подобное. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.